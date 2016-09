Philippinischer Film "The Woman Who Left" gewinnt Goldenen Löwen in Venedig

Der philippinische Film "The Woman Who Left" von Regisseur Lav Diaz ist beim Filmfestival von Venedig mit dem Goldenen Löwen für den besten Film ausgezeichnet worden. Als beste Nachwuchsschauspielerin wurde bei der Preisverleihung am Samstagabend auf dem Lido die junge Deutsche Paula Beer ausgezeichnet. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Rolle in dem Film "Frantz" des französischen Regisseurs François Ozon.

Der Große Preis der Jury der 73. Mostra ging an "Nocturnal Animals" des US-Regisseurs Tom Ford. Als beste Schauspielerin wurde Emma Stone geehrt, die im Eröffnungsfilm "La La Land" US-Regisseurs Damien Chazelle mitspielt. Als besten männlichen Darsteller ehrte die Jury Oscar Martínez für seine Rolle im Film "El ciudada Ilustre" des Argentiniers Gastón Duprat.

Lav Diaz widmete den Goldenen Löwen seinen Landsleuten. "Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Preis bekommen habe", sagte der philippinische Filmemacher. "Er ist für das philippinische Volk, für unseren Kampf, den Kampf der Menschlichkeit."

In dem fast vier Stunden dauernden Schwarz-Weiß-Film geht es um den Kampf einer Frau, die eines Verbrechens beschuldigt wird, das sie nicht begangen hat. Diaz hatte im Februar bei der Berlinale den Alfred-Bauer-Preis für seinen Film "Hele Sa Hiwagang Hapis" erhalten. Seitdem hat sich die politische Lage auf den Philippinen verschärft. Der seit Juni amtierende Präsident Rodrigo Duterte lässt mit aller Härte gegen Kriminelle vorgehen und propagiert außergerichtliche Tötungen.

Deutschland war im Wettbewerb von Venedig mit Wim Wenders' Film "The Beautiful Days of Aranjuez" vertreten, der auf einem Theaterstück des österreichischen Schriftstellers Peter Handke basiert. Bei der Preisverleihung ging der Film leer aus. Den Vorsitz der neunköpfigen Jury hatte der britische Regisseur Sam Mendes. Zur Jury gehört auch die deutsche Schauspielerin Nina Hoss.