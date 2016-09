Philippinischer Präsident vergleicht Anti-Drogen-Kampf mit NS-Judenvernichtung

Mit einem Vergleich zwischen dem Anti-Drogen-Krieg in seinem Land und dem Massenmord an den Juden durch die Nationalsozialisten hat sich der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte international weiter ins Abseits gestellt. "Hitler massakrierte drei Millionen Juden. Derzeit gibt es drei Millionen Drogenabhängige (auf den Philippinen). Ich wäre froh, sie abzuschlachten", sagte Duterte am Freitag. Der Jüdische Weltkongress und die Bundesregierung verurteilten die Äußerung.

"Immerhin, wenn Deutschland Hitler hatte, hätten die Philippinen...", sagte Duterte, bevor er eine Pause einlegte, um dann fortzufahren: Er würde das "Problem" mit den Drogenkriminellen auf den Philippinen gern lösen, um "die nächste Generation vor dem Verderben bewahren". Der 71-jährige Staatschef äußerte sich vor Journalisten in seiner Heimatstadt Davao. Statt von sechs Millionen Juden, die von tatsächlich den Nazis ermordet worden waren, sprach er dabei von drei Millionen Todesopfern.

Der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, forderte von Duterte eine Entschuldigung für seine Entgleisung. "Was Präsident Duterte gesagt hat, ist nicht nur zutiefst unmenschlich, es zeigt auch einen schreckliche Missachtung menschlichen Lebens", erklärte Lauder. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin, Martin Schäfer, sagte zu Dutertes Äußerungen: "Jeder Vergleich der einzigartigen Gräueltaten des Holocaust mit was auch immer verbietet sich."

Seit Dutertes Amtsantritt Ende Juni wurden nach Angaben der Polizei bei außergerichtlichen Tötungen im Drogenkrieg bereits mehr als 3000 Menschen getötet. Ein Drittel davon starb bei Anti-Drogen-Einsätzen der Polizei, die anderen unter ungeklärten Umständen.

Vielfach wurden den Getöteten Pappschilder mit der Aufschrift "Drogenhändler" oder "Drogensüchtiger" umgehängt. Daher ist inzwischen von einer "Pappschild-Justiz" auf den Philippinen die Rede. Menschenrechtsaktivisten gehen davon aus, dass die Opfer von Bürgerwehren, Auftragsmördern oder auf eigene Faust handelnden Sicherheitskräften getötet wurden.

Forderungen der Vereinten Nationen und von Menschenrechtsorganisationen, die Tötungen sofort zu stoppen, wies Duterte in den vergangenen Wochen immer wieder mit scharfen Worten zurück. Dabei beschimpfte er UN-Generalsekretär Ban Ki Moon als "Dummkopf" und US-Präsident Barack Obama als "Hurensohn". Auch Papst Franziskus hatte er bereits als "Hurensohn" betitelt. Die Europäische Union beschimpfte er mit ausgestrecktem Mittelfinger und den Worten "Fickt Euch".

Duterte legte am Freitag bei seiner Kritik an den USA und der EU nach. "Ihr könnt mich sonstwie nennen", sagte er. Immerhin sei er nie so heuchlerisch gewesen wie die USA und die EU beim Umgang mit den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten.

Als Reaktion auf US-Kritik an seiner Politik hatte Duterte angekündigt, dass er die militärischen Beziehungen zu dem Langzeit-Verbündeten USA einschränken und stattdessen das Verhältnis zu China und Russland vertiefen werde. Diese Woche kündigte er an, die gemeinsamen Militärmanöver mit den USA zu beenden.

US-Verteidigungsminister Ashton Carter bezeichnete das Bündnis mit den Philippinen am Donnerstag als "eisern". Duterte verkündete am Freitag dennoch, die Militärübung mit den USA mit mehr als tausend Soldaten in der kommenden Woche sei die letzte in seiner sechsjährigen Amtszeit. "Tut nicht so, als wäret Ihr das moralische Gewissen der Welt", polterte Duterte an Washington gewandt.