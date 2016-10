Physik-Nobelpreis für die Erforschung von Materiezuständen

Für die Erforschung "exotischer Zustände" von Materie erhalten drei in den USA tätige britische Forscher den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Die renommierte Auszeichnung geht an David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt gab. Die Nobelpreisjury würdigte den Nutzen ihrer Arbeiten für die Entdeckung innovativer Materialien, etwa für superschnelle und winzige Computer.

Die drei Physiker haben sich im Rahmen des mathematischen Teilgebiets Topologie mit ungewöhnlichen Phasen und Zuständen von Materie befasst. Sie erhalten den Nobelpreis für ihre "theoretischen Entdeckungen topologischer Phasenübergänge und topologischer Phasen von Materie", wie der Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften, Göran K. Hansson, bei der Bekanntgabe der Preisträger sagte.

Laut der Nobelpreisjury brachten die Entdeckungen der drei Physiker "Fortschritte für das theoretische Verständnis der Mysterien von Materie" sowie "neue Perspektiven für die Entwicklung innovativer Materialien". "Dank ihrer Pionierarbeit ist die Jagd auf neue und exotische Zustände von Materie eröffnet." Die Physiker hätten "fortschrittliche mathematische Methoden angewendet, um ungewöhnliche Phasen, oder Zustände, von Materie zu erforschen, so wie Supraleiter, Supraflüssigkeit oder dünne magnetische Schichten".

Der in Schottland geborene, 82 Jahre alte Thouless ist emeritierter Professor an der Universität von Washington in Seattle. Er erhält die eine Hälfte des Preisgeldes, also vier Millionen Kronen (417.000 Euro). Die andere Hälfte teilen sich der 65-jährige gebürtige Londoner Haldane, der an der Universität Princeton im US-Bundesstaat New Jersey lehrt, und der 1942 in Schottland geborene Kosterlitz von der Brown-Universität in Providence im Bundesstaat Rhode Island.

Kosterlitz und Thouless haben in den 70er Jahren die Theorie widerlegt, wonach Supraleitfähigkeit oder Supraflüssigkeit nicht in sehr dünnen Materialschichten existiert. Supraleitfähigeit entsteht, wenn Elektrizität durch ein Material fließt, ohne auf Widerstand zu treffen oder durch Überhitzung Energie zu verlieren. Supraflüssigkeit ist, wenn eine Flüssigkeit ohne Reibung fließt. Haldane fand heraus, wie topologische Konzepte auf Ketten kleiner Magneten in bestimmten Materialien wirken.

Haldane sagte, er sei selbst überrascht von seiner Entdeckung gewesen. "Die meisten Entdeckungen verlaufen so: Man stößt zufällig darauf und man hat das Glück, zu merken, dass es etwas sehr Interessantes ist", sagte er in einer Videoschaltung zu den in Stockholm versammelten Journalisten. "Es ist so überraschend, da braucht man einen Moment, um es zu begreifen, aber wenn man es sieht, versteht man, warum es niemand vorher gesehen hat."

Das Spezialgebiet Topologie befasst sich mit den physikalischen Eigenschaften von Materie und Raum, die unter bestimmten deformierenden Kräften unverändert bleiben - etwa beim Dehnen, Komprimieren und Biegen, nicht aber beim Durchbohren, Reißen oder Kleben. Als Beispiel wird meist eine Gummitasse genommen, die zu einem Donut (einem Kringel) geformt wird - was für den normalen Betrachter völlig unterschiedlich aussieht, sind für Topologen zwei ununterscheidbare Formen.

Diese Eigenschaften von Materie können eines Tages dabei helfen, gewöhnliche Materialien in "topologische Zustände" umzuformen, die Energie und Informationen transportieren können, ohne dabei zu überhitzen. Laut der Nobelpreisjury bringt die Arbeit der drei Preisträger die Forschung der Materialphysik voran - "nicht zuletzt wegen der Hoffnung, dass topologische Materialien in künftigen Generationen von elektronischen Geräten und Supraleitern, oder in Quantenphysik-Computern, genutzt werden können".

Der Physiker Laurent Levy von der Universität Grenoble sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Arbeit der drei Preisträger habe eine "konzeptuelle Revolution" herbeigeführt. Sie hätten "neue Ideen" in die Physik gebracht, die zu neuen Entdeckungen geführt hätten.

Im vergangenen Jahr war der Physik-Nobelpreis den Teilchenforschern Takaaki Kajita aus Japan und Arthur McDonald aus Kanada zugesprochen worden.