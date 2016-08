Pilotprojekt zur Ausbildung von Syrern bei der Bundeswehr gestartet

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Donnerstag mit dem Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, ein Pilotprojekt zur Ausbildung von syrischen Flüchtlingen auf den Weg gebracht. Zunächst 50 Syrer werden in verschiedenen Modulen vom Bau über Handwerk zu Santitätern bis zu zwölf Wochen lang ausgebildet und erhalten dafür ein Zertifikat, sagte von der Leyen in einer Ausbildungseinrichtung der Bundeswehr in Ingolstadt.

Die erworbenen Fertigkeiten sollten auch eine "Brücke" für die Rückkehr der Flüchtlinge in ihr Heimatland sein, sagte die Ministerin. Sie erhielten Fertigkeiten, die sie beim Wiederaufbau Syriens nutzen könnten. Nach der zwölfwöchigen Pilotphase soll ein Fazit gezogen werden, ob sich die Ausbildung bewährt. Eigentlich wollte die Bundeswehr ursprünglich zu Beginn mit 120 Flüchtlingen mehr als doppelt so viele ausbilden.

BA-Chef Weise sagte, er sei "heilfroh" über dieses Angebot. So könne bewiesen werden, dass es möglich sei, Menschen aus einer ganz anderen Kultur eventuell auf Zeit im deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Laut Weise verfügen nur zehn Prozent der nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge über Qualifikationen für eine leichte Integration in den Arbeitsmarkt. Bei diesem Pilotprojekt gehe es nun um eine Gruppe von Flüchtlingen, bei denen manche über die Jobperspektiven unsicher seien.

Wenn sich nun die Hoffnung auf eine Ausbildungsmöglichkeit bestätige, gebe es gute Argumente, um sich Mühe für Angebote aus der Wirtschaft zu geben, sagte Weise. Er schätze das Potenzial auf etwa 30, 40 Prozent der Flüchtlinge. Die jeweils vierwöchigen Module umfassen die Bereiche Bau, Handwerk, Sanität und Technik. Jeder Flüchtling kann sich maximal zwölf Wochen qualifizieren lassen und erhält dafür ein Zertifikat.

Derweil berichteten die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" von Problemen, Flüchtlinge in Baden-Württemberg in Ausbildung zu bringen. Während der ehemalige Landeswirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) noch im vergangenen Jahr angekündigt hatte, mehr als tausend Flüchtlinge bis zum Herbst für eine Ausbildung fit zu machen, hätten tatsächlich nur rund 270 junge Flüchtlinge eine Lehre begonnen.

Die Zeitungen zitierten einen Sprecher der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, wonach nicht ausreichende Deutschkenntnisse der Hauptgrund dafür sind. Die Regionaldirektion halte aber 800 junge Flüchtlinge für ausbildungsgeeignet und -willig.