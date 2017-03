Polen: Tusk-Gegenkandidat "muss in Betracht gezogen werden"

Die polnische Regierung hat die europäischen Partner aufgefordert, den von ihr aufgestellten Kandidaten für den Posten des EU-Ratspräsidenten nicht zu ignorieren. "Er muss in Betracht gezogen werden", sagte der polnische Außenminister Witold Waszczykowski am Montag in Brüssel. Die rechtsnationale Regierung in Warschau hatte am Wochenende den Europa-Abgeordneten Jacek Saryusz-Wolski gegen den gleichfalls aus Polen stammenden Amtsinhaber Donald Tusk ins Rennen geschickt.

Der EU-Gipfel sollte am Donnerstag über die Personalie entscheiden. Der frühere polnische Ministerpräsident Tusk hat das Amt seit Dezember 2014 inne. Seine erste Amtszeit läuft noch bis Ende Mai. Er gehört der liberal-konservativen polnischen Bürgerplattform an, die in Polen in der Opposition ist. Tusk hat aber bei den Mitgliedstaaten breite Unterstützung für eine zweite Amtszeit, die Bewerbung von Saryusz-Wolski gilt als chancenlos.

Der Europaparlamentarier sei "unser Kandidat", sagte Außenminister Waszczykowski beim Treffen mit seinen EU-Kollegen. "Er ist der einzige polnische Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft des Europäischen Rates." Waszczykowski wollte sich nicht dazu äußern, ob Saryusz-Wolski Unterstützung aus anderen Hauptstädten habe. "Es interessiert mich nicht, wer ihn unterstützt", sagte er.

Saryusz-Wolski gehörte bisher gleichfalls der Bürgerplattform von Tusk an, wurde nach Bekanntgabe seiner Kampfkandidatur am Samstag aber postwendend ausgeschlossen. Nun droht ihm auch ein Ausschluss aus der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der die Bürgerplattform gehört. Eine Entscheidung hierzu könnte bereits am Montag falle. Der Ausschluss aus der EVP-Fraktion würde dann voraussichtlich in den Tagen darauf folgen.