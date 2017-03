Polen droht im Streit um Tusk mit Blockade des EU-Gipfels

Polen will die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit allen Mitteln verhindern: Außenminister Witold Waszczykowski drohte am Donnerstag, den gesamten EU-Gipfel platzen zu lassen, wenn eine Abstimmung über Tusk erzwungen werde. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte sich klar hinter den Amtsinhaber. Nach polnischen Angaben wird die Kanzlerin sich noch vor Gipfelbeginn mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo treffen.

Wenn am Donnerstag eine Abstimmung über die Personalie Tusk gegen Polens Willen durchgesetzt werde, sei "der ganze Gipfel gefährdet", sagte Außenminister Waszczykowski im Fernsehsender TVN24. "Wir werden alles tun, damit die Abstimmung heute nicht stattfindet." Warschau habe Deutschland bereits mitgeteilt, "dass es heute nicht notwendig ist, über den Präsidenten des Europäischen Rates abzustimmen".

Der EU-Gipfel wollte am Donnerstagnachmittag über eine zweite Amtszeit für den ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Tusk an der Spitze des EU-Rats entscheiden, dessen liberal-konservative Bürgerplattform in seiner Heimat in der Opposition ist. Die Regierung in Warschau wirft Tusk vor, sich in die polnische Innenpolitik eingemischt zu haben. Sie hat mit dem Europa-Abgeordneten Jacek Saryusz-Wolski einen Gegenkandidaten aufgestellt.

Die Entscheidung über Tusks zweite Amtszeit bis Ende 2019 kann von den Staats- und Regierungschefs per Mehrheitsbeschluss getroffen werden. Nötig sind dafür 21 der 28 Mitgliedstaaten. Außer Polen hat bisher keine andere EU-Regierung ihren Widerstand gegen Tusk erklärt. Gebraucht würden aber acht Gegenstimmen, um Tusk bei einer Abstimmung zu verhindern. Seine erste Amtszeit läuft noch bis Ende Mai.

Merkel sagte bei ihrer Regierungserklärung zum Gipfel im Bundestag, sie sehe die Wiederwahl Tusks "als Zeichen der Stabilität für die gesamte Europäische Union". Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault warf Warschau vor, sich "aus innenpolitischen Gründen" und "als Vergeltungsmaßnahme" querzustellen. Dies seien Fragen, "die keine Folgen für das Funktionieren Europas haben dürfen", sagte er dem Radiosender France Info.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hatte schon am Dienstag vor einer Verschiebung der Abstimmung gewarnt. Dann werde Tusk voraussichtlich nicht mehr gewählt, aber auch kein anderer Vertreter aus Mittel- oder Osteuropa, sagte er im slowakischen Parlament und bekräftigte seine Unterstützung für Tusk. Dies dürften die Osteuropäer nicht risikieren.

Die Verlängerung der Amtszeit Tusks sollte ursprünglich bei dem Gipfel nur einige Minuten in Anspruch nehmen. Polnische Medien sprachen nun von zwei Szenarien: Entweder bekomme Warschau die Zusage, dass über den Ratspräsidenten nur einstimmig abgestimmt wird, oder die polnische Regierung werde sich weigern, den gesamten Gipfelschlussfolgerungen zuzustimmen.

Bei dem Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs eine Reihe von Beschlüssen verabschieden. Sie müssen im Einvernehmen getroffen werden, Polen könnte sie damit blockieren. Geplant sind Gipfelschlussfolgerungen zur Flüchtlingskrise, Verteidigung, zum Westbalkan, zur Wirtschaftspolitik sowie ein klares Bekenntnis zum internationalen Handel vor dem Hintergrund der Abschottungstendenzen der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Merkel warnte im Bundestag vor einem Rückzug vom offenen Welthandel, auch wenn weltweit nationalistische und protektionistische Ansätze "auf dem Vormarsch" seien. "Europa darf sich niemals einigeln, abschotten und zurückziehen", sagte sie. Nach dem Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada müsse die EU die Verhandlungen mit anderen Ländern "zügig" fortführen.

Am Freitag stehen beim Gipfel Beratungen über die künftige Ausrichtung der EU nach dem Brexit auf dem Programm. Die Staats- und Regierungschefs bereiten dabei ohne Großbritannien eine Erklärung für ihren Sondergipfel Ende März zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge vor.