Polen trauert um Oscar-Preisträger Andrzej Wajda

Polen trauert um einen seiner größten Regie-Meister: Der Film- und Theaterregisseur Andrzej Wajda starb am Sonntagabend im Alter von 90 Jahren in Warschau, wie ein Freund der Familie der Nachrichtenagentur AFP sagte. Wegen Lungenproblemen habe Wajda bereits mehrere Tage im Krankenhaus im künstlichen Koma gelegen. Der Oscar-Preisträger thematisierte in seinen Filmen die wechselvolle Geschichte seines Heimatlandes.

Sein Tod löste bei Kollegen und Weggefährten große Trauer aus. Der frühere polnische Gewerkschaftsführer und Staatspräsident Lech Walesa, mit dessen Wirken sich Wajda in seinen Filmen auseinandersetzte, nannte den Verstorbenen "eine große Persönlichkeit, einen großen Polen, einen großen Patrioten und großen Regisseur", der stets Äußerungen von "großer Weisheit" gemacht habe. "Wir werden uns bald wiedersehen, ich habe schon meine Koffer gepackt", fügte Walesa hinzu.

Auch der frühere EU-Kommissionspräsident und Ministerpräsident Polens, Donald Tusk, würdigte Wajda. "Wir betrachten Polen und uns selbst durch seinen Blick und verstehen auf diese Weise besser. Künftig wird das schwieriger sein." Der Drehbuchautor Krzysztof Piesiewicz nannte Wajda einen "großartigen Künstler". Der Schauspieler Daniel Olbrychski, der in 13 Filmen Wajdas mitspielte, nannte den Verstorbenen einen "Mann des Mutes, eine große Autorität, einen Lehrmeister für die Jugend".

Wajdas frühe Filme setzten sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinander. "Der Kanal" erzählt vom vergeblichen Kampf polnischer Widerstandsaktivisten gegen die Nazis, der Film wurde 1957 beim Festival von Cannes mit dem Spezialpreis der Jury geehrt. "Das war der Anfang von Allem", sagte Wajda einmal über den Streifen, der wie "Asche und Diamant" (1958) als Meisterwerk des polnischen Kinos gilt.

Kritisch befasste sich Wajda auch mit der Nachkriegsgeschichte. In "Der Mann aus Marmor" von 1977 setzte er sich mit dem kommunistischen Polen auseinander. 1981 gewann "Der Mann aus Eisen" die Goldene Palme des Festivals von Cannes. Der Film handelt vom Streik der Hafenarbeiter in Danzig 1980 und dem Aufstieg der Gewerkschaft Solidarnosc von Walesa.

"Der Tag der Palme war natürlich ein sehr wichtiger Tag in meinem Leben", sagte Wajda später der AFP. "Aber ich war mir darüber im Klaren, dass der Preis nicht nur mir galt. Es war auch ein Preis für die Solidarnosc-Gewerkschaft." Der Preis schützte Wajda vermutlich vor der Internierung durch das kommunistische Regime, das mit der Verhängung des Kriegsrechts auf den wachsenden Widerstand reagierte.

In den folgenden Jahren arbeitete der Absolvent der Filmhochschule von Lodz häufig im Ausland. 1983 drehte er in Frankreich "Danton" mit Gérard Depardieu, 1986 entstand in Deutschland "Eine Liebe in Deutschland" mit Hanna Schygulla und Armin Mueller-Stahl. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989 wandte sich Wajda wieder verstärkt der Geschichte seines Heimatlandes zu.

2007 drehte er den auch in Russland viel beachteten Film "Das Massaker von Katyn" über die Hinrichtung von 22.000 Polen durch die sowjetische Geheimpolizei im Jahr 1940. In dem für den Oscar nominierten Film erzählt Wajda, dessen Vater in Katyn umgebracht wurde, wie Zweifler an der offiziellen Version zu dem Massaker in Russland bestraft wurden. 2013 kam sein Film über das Leben Walesas in die Kinos.

Seit dem Ende der 1950er Jahre führte Wajda auch bei rund 40 Theaterstücken Regie. Für seine Filme erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter im Jahr 2000 den Oscar für sein Lebenswerk und 2006 den Goldenen Ehrenbären der Berlinale. Trotz seines hohen Alters drehte Wajda bis zuletzt. Sein letzter Film, "Afterimage", wurde erst im September beim Filmfestival von Toronto vorgestellt.