Politiker von Grünen und Union mahnen zu Kompromissen bei Jamaika-Sondierungen

Nach dem ersten Sondierungstreffen für eine Jamaika-Koalition in großer Runde haben Vertreter von Grünen und Union zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. Es gebe "den Willen, es ernsthaft zu versuchen", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben). Die Differenzen zwischen Grünen, Union und FDP im Bund seien aber weiterhin groß. "Damit Sondierungen erfolgreich sind, müssen sich alle Parteien bewegen", mahnte Hofreiter.

Der Grünen-Politiker nannte als besonderes Anliegen seiner Partei den Klimaschutz. "Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es entscheidende Maßnahmen wie den Kohleausstieg und die Wende zu emissionsfreier Mobilität", sagte Hofreiter in dem Zeitungsinterview. Hier gebe es bei den anderen Parteien großen Widerspruch. In der kommenden Woche müsse daher hart und detailliert über den Klimaschutz verhandelt werden. Als weitere zentrale Forderungen nannte Hofreiter eine humanitäre Flüchtlingspolitik und eine solidarische Europapolitik.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sagte auf NDR Info, die Beratungen am Vorabend hätten die große Bandbreite der Sichtweisen der beteiligten Parteien gezeigt. "Es ist nichts unmöglich, aber selbstverständlich ist es nicht, dass wir zusammenkommen", mahnte Klöckner.

So lägen die Positionen in der Agrarpolitik noch weit auseinander. "Wir wollen die ökologische und konventionelle Landwirtschaft nicht gegeneinander ausspielen, sondern die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland halten", legte Klöckner dar. Die Grünen verfolgten hier einen anderen Ansatz. "Am Ende bauen wir auch auf Kompromisse - dass wir uns gegenseitig weiterbewegen und über uns hinauswachsen", sagte die CDU-Politikerin.

Nach Einzelgesprächen hatten CDU, CSU, FDP und Grüne am Freitagabend fünf Stunden lang in großer Runde die Chance für eine Koalition ausgelotet. An der großen Verhandlungsrunde nehmen rund 50 Politiker der vier Parteien teil. In der kommenden Woche wollen CDU, CSU, FDP und Grüne in vertiefte Beratungen einsteigen und mit den Themen Haushalt, Steuern, Finanzen und Europa beginnen.