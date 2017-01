Polizei: Mutmaßlicher Drahtzieher von Café-Geiselnahme in Bangladesch getötet

Bei einem Polizeieinsatz in Bangladesch ist einer der mutmaßlichen Drahtzieher einer Geiselnahme getötet worden, bei der Anfang Juli gezielt Ausländer getötet worden waren. Nach dem Einsatz am frühen Freitagmorgen in der Hauptstadt Dhaka seien zwei Leichen gefunden worden, darunter die von Nurul Islam Marzan, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Der andere Tote sei ebenfalls ein mutmaßlicher Extremist, sagte der hochrangige Polizeivertreter Yusuf Ali. Ob Marzan bei dem Einsatz erschossen worden sei oder Suizid begangen habe, sei noch unklar. Der Polizeieinsatz hatte den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden im Viertel Rayer Bazar stattgefunden.

Islamistische Angreifer hatten am 1. Juli das Café "Holey Artisan Bakery" gestürmt und 20 Geiseln getötet. 18 von ihnen waren Ausländer: neun Italiener, sieben Japaner, eine Inderin und ein US-Bürger. Nach elf Stunden stürmte die Polizei das Café, dabei wurden sechs Geiselnehmer sowie zwei Polizisten getötet.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Tat für sich reklamiert. Bangladeschs Regierung legte sie aber Mitgliedern der verbotenen einheimischen Gruppe Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB) zur Last.