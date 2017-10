Polizei: Mutmaßlicher Schütze nach Schießerei in Las Vegas außer Gefecht gesetzt

Nach der Schießerei in der US-Casinometropole Las Vegas mit zahlreichen Opfern hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen außer Gefecht gesetzt. Ein Verdächtiger liege am Boden, sagte Polizeisprecher Steve Gomez am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten. Nähere Angaben dazu machte er nicht. Im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte die Polizei: "Zu diesem Zeitpunkt glauben wir nicht, dass es noch irgendwelche Schützen gibt."

Der Polizeisprecher sagte, durch die Schüsse auf Besucher eines Freiluftkonzertes am Casino-Resort Mandala Bay habe es "zahlreiche Opfer" gegeben. Medienberichten zufolge wurden zwei Menschen getötet und 24 weitere verletzt. Die Polizei war wegen des Angriffs zu einem Großeinsatz auf dem berühmten Las Vegas Strip ausgerückt.

Ein Augenzeuge sagte dem örtlichen Fernsehsender KLAS, er habe jemanden ein paar Stockwerke über dem Konzert hunderte Schüsse auf die Menge abgeben sehen. Auf Videos in den sozialen Online-Netzwerken war zu sehen, wie das Konzert im Rahmen des Country-Music-Festivals Route 91 Harvest durch die Schüsse jäh unterbrochen wurde. Dabei schien es sich um Schüsse aus einer automatischen Waffe zu handeln.

Auf Bildern vom Angriffsort waren flüchtende Konzertbesucher zu sehen sowie auf dem Boden liegende Menschen.

In den USA gibt es immer wieder tödliche Angriffe mit Schusswaffen. Trotz mehrerer Amokläufe an Schulen und Universitäten gelang es dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama nicht, gegen den Widerstand der Republikaner schärfere Waffengesetze durchzusetzen.