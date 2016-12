Polizei: Terroranschlag in Melbourne verhindert

Die Polizei in Australien hat nach eigenen Angaben einen groß angelegten Terroranschlag an Weihnachten auf das Zentrum der Millionenstadt Melbourne verhindert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden bei mehreren Razzien sieben junge Männer festgenommen, die seit Wochen beobachtet worden waren.

Polizeisprecher Graham Ashton sagte, die Festgenommenen hätten vermutlich an Weihnachten mit Sprengstoff, Messern und Gewehren an mehreren Orten in Melbourne zuschlagen wollen. Vier der Festgenommenen seien in Australien geboren und aufgewachsen. Sie hätten sich selbst radikalisiert und seien durch die Propaganda des Islamischen Staates (IS) zu ihren Plänen inspiriert worden.

"Das wäre ein groß angelegter Angriff gewesen", sagte Ashton. "Der hätte das Potenzial gehabt, eine ganze Reihe von Menschen zu verletzen oder zu töten." Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind die Sicherheitsbehörden auch in Australien rund um die Weihnachtstage in erhöhter Alarmbereitschaft.