Polizei: Tote bei mutmaßlicher Explosion in Konzerthalle in Manchester

Am Rande eines Pop-Konzerts in der westenglischen Stadt Manchester sind nach Polizeiangaben offenbar infolge einer Explosion mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Es gebe Berichte über eine "Explosion" in der Manchester Arena, schrieb die Polizei in der Nacht zum Dienstag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter. Es handele sich um einen "ernsten Vorfall".

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken waren Menschen in Panik in der Konzerthalle zu sehen, wo am Abend die US-Sängerin Ariana Grande ein Konzert gegeben hatte. Mehrere Augenzeugen sprachen von einer starken Explosion kurz vor Mitternacht (MESZ).

"Wir verließen nach dem Konzert von Ariana Grande gegen 23.30 Uhr gerade die Halle, als wir einen Knall wie von einer Explosion hörten, der alle in Panik versetzte und alle versuchten aus dem Saal zu flüchten", sagte der 22-jährige Majid Khan der Nachrichtenagentur Press Association. "Das war Panik."

Die Polizei rief die Bevölkerung auf, den Bereich um die Arena zu meiden. Der Veranstaltungsort sei abgeriegelt. Polizeifahrzeuge und Krankenwagen waren vor Ort, berichtete ein AFP-Fotograf. Die Bahngesellschaft Northern Railway teilte mit, dass der Zugverkehr zum Victoria-Bahnhof in Manchester vorübergehend eingestellt sei.