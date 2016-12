Polizei nimmt tatverdächtigen U-Bahn-Angreifer von Berlin fest

Fahndungserfolg im Fall des U-Bahn-Schubsters von Berlin: Die Berliner Polizei hat den 27-jährigen Mann festgenommen, der mit einer brutalen Attacke auf eine Frau an der Treppe einer U-Bahn-Station bundesweit für Empörung gesorgt hatte. Der Mann sei am Nachmittag am Zentralen Omnibusbahnhof der Stadt angekommen und noch im Bus von Zielfahndern festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Der zur Fahndung ausgeschriebene Svetoslav S. aus Bulgarien soll eine Frau ohne erkennbaren Grund mit einem Tritt in den Rücken auf einer Treppe zum Sturz gebracht und verletzt haben. Nach der Tat war er untergetaucht.

Eine Überwachungskamera hatte den Überfall am Berliner U-Bahnhof Hermannstraße aufgenommen, die Aufnahmen fanden in den vergangenen Tagen weite Verbreitung in sozialen Netzwerken und klassischen Medien. Der Fall sorgte wegen seiner Brutalität, aber auch wegen der Verfügbarkeit der hochauflösenden Aufnahmen, bundesweit für Aufsehen.

Die Polizei teilte am Abend mit, S. sei der Kriminalpolizei überstellt worden. Am Sonntag werde ihm der bestehende Haftbefehl verkündet. Woher S. nach Berlin reiste und wie die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, wollten zunächst weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bekannt geben.

Der Tatverdächtige war nach Veröffentlichung der Videoaufnahmen identifiziert worden, am Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen S. erlassen. Berliner Medien hatten berichtet, der Mann könnte ins Ausland geflohen sein.

Der Täter und seine drei Begleiter waren nach dem Tritt auf der U-Bahn-Treppe geflüchtet. Passanten waren der getretenen Frau, die sich einen Arm brach, zu Hilfe gekommen.

pw

