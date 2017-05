Polizei sucht nach Anschlag in Manchester nach Helfern von Attentäter Abedi

Zwei Tage nach dem Selbstmordanschlag von Manchester konzentrieren sich die Ermittlungen auf mögliche Helfer des Attentäters Salman Abedi. Die britische Polizei ermittele gegen ein "Netzwerk", sagte Manchesters Polizeichef Ian Hopkins am Mittwoch. Die Polizei nahm vier weitere Verdächtige fest. Premierministerin Theresa May rief die höchste Terrorwarnstufe aus. Damit können hunderte Soldaten an strategisch wichtigen Orten postiert werden.

Der 22-jährige Abedi hatte sich am Montagabend in Manchester nach dem Ende eines Popkonzerts in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und mehr als 60 weitere verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Am Dienstag nahm die Polizei im Süden von Manchester einen 23-jährigen Verdächtigen fest. Am Mittwoch wurden bei weiteren Razzien im Süden der nordenglischen Stadt drei weitere Verdächtige gefasst, ein fünfter Mann wurde in der nahegelegenen Stadt Wigan festgenommen. "Es ist sehr klar, dass sich unsere Ermittlungen gegen ein Netzwerk richten", sagte Polizeichef Hopkins. Was den Verdächtigen genau zur Last gelegt wird, blieb zunächst jedoch unklar.

Die Ermittler waren schon kurz nach dem Anschlag davon ausgegangen, dass Abedi kein Einzeltäter war. Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben", sagte Innenministerin Amber Rudd.

Abedi wurde 1994 als Sohn libyscher Flüchtlinge in Manchester geboren und soll sich in den vergangenen Jahren dem radikalen Islam zugewandt haben. Den britischen Sicherheitsbehörden war der Studienabbrecher nach Angaben Rudds bereits vor der Tat bekannt. In welchem Zusammenhang er auffiel, sagte sie allerdings nicht.

Nach Geheimdiensterkenntnissen war Abedi nach Libyen und wahrscheinlich auch ins Bürgerkriegsland Syrien gereist. Nach Angaben eines Verwandten kehrte er erst vier Tage vor dem Anschlag von einem Besuch in Libyen zurück. In beiden Ländern ist der IS aktiv. In der libyschen Hauptstadt Tripolis wurde nach Angaben eines Familienmitglieds am Dienstag Abedis jüngerer Bruder Hachem festgenommen. Auch der Vater sei in Libyen festgenommen worden.

Premierministerin May rief die höchste Terrorwarnstufe "kritisch" aus, was bedeutet, dass mit einem unmittelbar bevorstehenden Anschlag gerechnet wird. Zuvor lag die Terrorwarnstufe bei "ernst"; in diesem Fall gilt ein Anschlag als wahrscheinlich.

Die Anhebung der Terrorwarnstufe ermöglicht Inlandseinsätze der britischen Streitkräfte an besonders schutzbedürftigen Orten wie etwa dem Parlament. Damit kam erstmals ein als "Operation Temperer" bekannter Kriseneinsatzplan der Regierung für den Terrorfall zur Anwendung. Er ermöglicht die Entsendung von bis zu 5000 Soldaten zum Schutz wichtiger Orte.

Allein am Parlament und am Buckingham Palast marschierten am Mittwoch hunderte bewaffnete Soldaten auf. Der Einsatz der Armee solle der Polizei mehr Kapazitäten für Patrouillen geben, sagte May. Das Parlament sagte alle öffentlichen Veranstaltungen ab. Am Buckingham Palast fiel der bei Touristen beliebte Wachwechsel aus.

Der FC Chelsea sagte seine Meisterfeier ab. Die Parade zum Gewinn der englischen Fußballmeisterschaft sei angesichts der tragischen Ereignisse "unangemessen", erklärte der Londoner Verein. Manchester United kündigte an, beim Europa-League-Finale gegen Ajax Amsterdam am Mittwochabend nach einer Schweigeminute mit Trauerflor zu spielen.

Abedi hatte sich nach dem Konzert von US-Teenie-Idol Ariana Grande im Eingangsbereich der Manchester Arena in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet und 64 weitere verletzt. 20 der Verletzten wurden am Mittwoch immer noch auf der Intensivstation behandelt.

Zum Gedenken an die Opfer kündigte die Regierung für Donnerstagvormittag (12.00 Uhr MESZ) eine landesweite Schweigeminute an. Getötet wurde unter anderem die 15-jährige Olivia Campbell, deren Mutter mit herzergreifenden Aufrufen im Internet nach ihrer Tochter gesucht hatte. Getötet wurden auch eine Polizistin und ein aus Polen stammendes Ehepaar.

Deutsche sind nach Erkenntnissen des Auswärtigen Amts nicht unter den Opfern. Der Anschlag wirkte sich aber bis nach Deutschland aus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte mit Blick auf den am Mittwochabend begonnenen Evangelischen Kirchentag, bei Großveranstaltungen werde neben den üblichen Zugangskontrollen künftig auch "die Situation nach Abschluss der Veranstaltung" in den Blick genommen. Das Innenministerium ordnete bundesweite Trauerbeflaggung an.