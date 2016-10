Polizei sucht nach Anschlagswarnung in Chemnitz nach verdächtigem Syrer

Nach dem Großeinsatz in Chemnitz wegen möglicher Anschlagsvorbereitungen sucht die Polizei nach einem Verdächtigen aus Syrien. Es handele sich um den 22-jährigen Jaber A., teilte die Polizei Sachsen am Samstag auf ihrer Internetseite mit. Der in Syrien geborene Mann stehe im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben.

Die Polizei rief die Bevölkerung um Mithilfe auf. Der Gesuchte sei "mit einem schwarzen Kapuzensweatshirt mit auffälligem Druck bekleidet". Zuvor hatten Sicherheitskräfte eine Wohnung in Chemnitz gestürmt und durchsucht, die von dem Verdächtigen genutzt worden sein soll.

Dort fanden sie nach Angaben eines Sprechers des Landeskriminalamts Sachsen zwar keine Bombe, aber Hinweise darauf, dass "hier mit entsprechenden Materialien hantiert wurde". Die Materialien würden nun analysiert.

Den Hinweis auf die mögliche Gefahr bekam die Polizei in Sachsen am Freitagabend vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln, wie ein BfV-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Die dem Verfassungsschutz vorliegenden Hinweise stammten aus nachrichtendienstlichen Erkenntnissen.

Aufgrund der Warnung aus Köln startete die Polizei in Chemnitz ihren Einsatz in der Nacht auf Samstag. Die durchsuchte Wohnung im Fritz-Heckert-Gebiet soll von dem Verdächtigen genutzt worden sein, wie der LKA-Sprecher in einem von der Polizei Sachsen auf Facebook veröffentlichten Video sagte.

"Eine relevante Person konnte nicht angetroffen werden", teilte die Polizei Sachsen über Twitter mit. Eine "zu hörende Explosion war eine Zugriffsmaßnahme der Polizei".

Der LKA-Sprecher bat die Bevölkerung um Hinweise auf den Verdächtigen. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Person natürlich gefährlich ist." Die Polizei gehe von den Durchsuchungs- und Zugriffsmaßnahmen in die Phase der Fahndung über. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte AFP: "Wir nehmen den Sachverhalt ernst, die zuständigen Behörden stehen miteinander in engem Kontakt."

"Focus Online" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, Jaber A. sei offenbar im vergangenen Jahr als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er stehe seit längerem unter Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und werde verdächtigt, einen Sprengstoffanschlag auf einen deutschen Flughafen geplant zu haben. Der BfV-Sprecher bestätigte diese Angaben gegenüber AFP nicht.

Die Polizei hatte während des Einsatzes aktiv über Twitter informiert und von einem "Verdacht der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages" und einer "statischen Gefährdungslage" gesprochen. Sie sei "mit starken Einsatzkräften vor Ort". Die Bürger in dem betroffenen Stadtteil riefen die Beamten auf: "Bitte bleibt innerhalb des abgesperrten Bereichs in Euren Wohnungen und beachtet die Weisungen der Polizei."

Auf ihrem Twitter-Kanal forderte die Polizei Sachsen die Bevölkerung auf: "Veröffentlicht keine Fotos oder Videos von polizeilichen Maßnahmen! Ihr gefährdet damit den Einsatz!" Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Landeskriminalamt Sachsen unter der Telefonnummer 0351/8554114 oder per E-Mail an lka@polizei.sachsen.de an.