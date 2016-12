Polizeigewerkschaft BDK warnt von alleinigen Schuldzuweisungen an Griechenland

Nach dem Mord an der Studentin Maria L. hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), davor gewarnt, die Schuld allein bei Griechenland zu suchen. "Ich halte nichts davon, jetzt nach dem Fall Freiburg mit dem Finger auf Griechenland zu zeigen", sagte der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, André Schulz, der Zeitung "Die Welt" aus Berlin vom Freitag.

Der Informationsaustausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu Migranten habe insgesamt "große Schwächen", sagte Schulz. "Viele Staaten kommen ihren Verpflichtungen beim Einstellen von Informationen nur rudimentär nach." Auch in Deutschland sei es "nicht der Regelfall", dass eine Fahndungsmaßnahme in das Schengener Informationssystem eingestellt werde. Auf diese Datenbank können alle nationalen EU-Polizeibehörden zugreifen.

Im Fall der vergewaltigten und ermordeten Studentin aus Freiburg ist ein Flüchtling in Untersuchungshaft, der zuvor zeitweise bereits in Griechenland wegen versuchten Mordes im Gefängnis saß. Nach einer vorzeigten Freilassung 2015 schrieben ihn die dortigen Behörden trotz Verstößen gegen Bewährungsauflagen aber nicht europaweit zur Fahndung aus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kritisierte dies am Donnerstag scharf.