Polizist erschießt mutmaßlichen Einbrecher nach Messerangriff

Ein Polizist hat in einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Herten einen mutmaßlichen Einbrecher erschossen, der mit einem Messer auf die herbeigerufenen Beamten losgegangen sein soll. Die Polizisten rückten nach einem Notruf der Wohnungsinhaberin am Sonntagabend zu dem Wohnhaus aus, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Als die Beamten die Wohnung kontrollierten, sollen sie von dem mutmaßlichen Täter angegriffen worden sein.

Einer der Polizisten gab daraufhin einen oder mehrere Schüsse auf den Mann ab. Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelt es sich laut Polizei um einen 30-jährigen Asylbewerber aus Tunesien. Seine Leiche sollte am Montag obduziert werden. Die Ermittlungen in dem Fall übernahmen die Staatsanwaltschaft Bochum und die Polizei Münster.