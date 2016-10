Polnischer Regisseur Andrzej Wajda mit 90 Jahren gestorben

Der polnische Film- und Theaterregisseur Andrzej Wajda ist tot. Er sei am Sonntagabend im Alter von 90 Jahren in Warschau gestorben, sagte ein Freund der Familie der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte entsprechende Medienberichte. Wegen Lungenproblemen habe Wajda bereits mehrere Tage im Krankenhaus gelegen.

In seinen Filmen thematisierte Wajda die wechselvolle Geschichte seines Heimatlandes, seine ersten Werke setzten sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinander. Sein Film "Der Kanal" erzählt vom vergeblichen Kampf polnischer Widerstandskämpfer gegen die Nazis, er gilt wie "Asche und Diamant" als Meisterwerk des polnischen Kinos. Kritisch setzte Wajda sich auch mit der polnischen Nachkriegsgeschichte auseinander. Der Film "Mann aus Eisen" schildert den Streik der Hafenarbeiter in Danzig im Jahr 1980.

2007 drehte Wajda den auch in Russland viel beachteten Film "Das Massaker von Katyn" über die Hinrichtung von 22.000 Polen durch die sowjetische Geheimpolizei im Jahr 1940 in dem russischen Ort. Die Sowjetunion hatte jahrzehntelang die Schuld für das von Diktator Joseph Stalin angeordnete Massaker den Nationalsozialisten gegeben und ihre Verantwortung erst 1990 eingestanden. In seinem Film erzählt Wajda, dessen Vater in Katyn umgebracht wurde, wie Zweifler an der offiziellen Version zu dem Massaker in Russland bestraft wurden.

2013 kam sein Film über das Leben des Gewerkschaftsführers Lech Walesa in die Kinos. Seit dem Ende der 1950er Jahre führte Wajda auch bei rund 40 Theaterstücken Regie, mehrfach auch im Ausland wie an der Berliner Schaubühne in West-Berlin sowie in Japan und Südamerika.

Für sein Filmwerk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Im Jahr 2000 wurde er mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet, 2006 wurde ihm auf der Berlinale der Goldene Ehrenbär für sein Lebenswerk verliehen.