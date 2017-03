Popstar Adele bestätigt Gerüchte um ihre Heirat

Die britische Popsängerin Adele hat nach Jahren Gerüchte um ihre Heirat bestätigt. Bei einem Konzert im australischen Brisbane offenbarte sich der 28-jährige Star nun seinen Fans: "Das Gefühl, wenn du dich erstmals in jemanden verliebst, ist das beste Gefühl der Welt", sagte Adele, wie in einem von einem Fan online gestellten Video zu hören ist. "Und ich bin verrückt nach diesem Gefühl. Ganz offensichtlich kann ich solche Gefühle nicht mehr durchmachen, weil ich jetzt verheiratet bin."

Bereits bei der Verleihung der Grammy Awards Mitte Februar hatten aufmerksame Fans vernommen, dass Adele "meinem Mann und meinem Sohn" gedankt und gesagt hatte: "Ihr seid der einzige Grund dafür, dass ich das mache". Ein Sprecher von Adele hatte danach noch bestritten, dass Adele, die sehr auf den Schutz ihrer Privatsphäre bedacht ist, damit ihre Ehe bestätigt habe.

Adele, die 2011 mit dem Song "Someone Like You" weltberühmt wurde, ist mit Simon Konecki verheiratet, dem Gründer der Organisation drop4drop, die sich weltweit für Zugang zu sauberem Wasser einsetzt. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Angelo.