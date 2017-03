Portela nach über drei Jahrzehnten wieder beste Sambaschule Rio de Janeiros

Nach einer Durststrecke von 33 Jahren endlich wieder Träger der Samba-Krone: Portela hat den diesjährigen Wettbewerb der Sambaschulen beim Karneval in Rio de Janeiro gewonnen. Obwohl die Tänzerschmiede am Zuckerhut mit bereits 22 Titeln die erfolgreichste ist, war ihr der Triumph seit 1984 - dem Jahr der Einweihung des berühmten Paradestrecke im Sambodrom Rios - nicht mehr vergönnt.

Portela wurden im Jahr 1923 gegründet und vertritt das Viertel Madureira, das als Wiege der Samba gilt. Mit einer Show, die sich den brasilianischen Flüssen und vielen Bezügen zum Thema Wasser verschrieben hatte, überzeugten die zu pulsierenden Rhythmen in schillernden Kostümen oder fast nackt auftretenden Tänzer die Zuschauer, und ließen diese dadurch kurzzeitig die miserable wirtschaftliche Lage Brasiliens sowie die schweren Unfälle vergessen, die die Umzüge in diesem Jahr überschatteten.

Insgesamt 32 Menschen wurden bei den mehrtägigen Samba-Darbietungen verletzt, mehrere davon schwer. In der Nacht zum Dienstag brach eine Tanz-Plattform auf einem Festwagen zusammen - zwölf Menschen wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt. In der Nacht zuvor waren 20 Menschen durch einen Festwagen verletzt worden. Angesichts der Unfälle wurde Kritik an den Organisatoren laut.