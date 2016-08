Portugiese Guterres weiterhin Favorit für Amt des UN-Generalsekretärs

Der frühere Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks, António Guterres, liegt im Rennen um die Nachfolge von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon weiterhin in Führung. Auch in einer dritten Abstimmungsrunde im UN-Sicherheitsrat ließ er am Montag seine neun Mitbewerber hinter sich, wie aus Diplomatenkreisen verlautete.

Auf dem zweiten Platz landete demnach der slowakische Außenminister Miroslav Lajcak. Den geteilten dritten Rang belegten die aus Bulgarien stammende Unesco-Chefin Irina Bokova und der frühere serbische Außenminister Vuk Jeremic.

Der UN-Sicherheitsrat hatte vor gut fünf Wochen mit dem mehrstufigen Wahlverfahren für einen neuen Generalsekretär begonnen. In inzwischen drei Wahlrunden gaben sie in geheimer Abstimmung eine Bewertung der Bewerber ab, welche die Nachfolge von Ban antreten wollen. Nach mehreren Wahlgängen wird der Sicherheitsrat dann im Oktober der Vollversammlung einen Kandidaten zur Wahl vorschlagen. Bans Mandat läuft am 31. Dezember ab.