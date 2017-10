Präsidentschaftswahl in Slowenien hat begonnen

In Slowenien hat am Sonntagmorgen die erste Runde der Präsidentschaftswahlen begonnen. Als Favorit gilt der amtierende Staatschef und Mitte-links-Politiker Borut Pahor. Bis um 19.00 Uhr sind 1,7 Millionen Slowenen aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Erste Teilergebnisse werden am Abend erwartet.

Pahor hatte in Umfragen zuletzt Zustimmungswerte von fast 55 Prozent erreicht. Sein bedeutendster Herausforderer, der parteilose Ex-Komiker Marjan Sarec, kommt demnach auf 21 Prozent. Sollte bei dem Urnengang am Sonntag kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, gibt es eine zweite Abstimmungsrunde.

Im Euro-Land Slowenien hat der Präsident weitgehend repräsentative Aufgaben. Der frühere sozialdemokratische Regierungschef Pahor amtiert seit 2012. Er hat den Ruf des "Instagram-Präsidenten": Mehr als 40.000 Menschen folgen ihm in dem Online-Fotodienst.