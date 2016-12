Presse: Airberlin-Chef Pichler wird abgelöst

Bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Airberlin kommt es einem Zeitungsbericht zufolge erneut zu einem Wechsel an der Konzernspitze. Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, scheidet Stefan Pichler als Vorstandsvorsitzender aus. Nachfolger soll demnach der Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann werden. Die Personalie solle in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden, hieß es weiter.

Pichler ist erst seit Februar 2015 im Amt. Auch er konnte keine Trendwende bei der kriselnden Fluggesellschaft erreichen, die Verluste stiegen sogar noch. Angeblich sei Großaktionär Etihad Airways mit ihm unzufrieden gewesen, berichtet die "BamS". Aus Pichlers Umfeld heißt es dagegen laut der Zeitung, er habe seinen Rückzug schon seit Längerem geplant. Mit den weitreichenden Umstrukturierungen bei Airberlin habe er seinen Job als erledigt angesehen.

Winkelmann leitete fast ein Jahrzehnt die Billigfluglinie Germanwings, bevor er 2015 zum Mutterkonzern Lufthansa wechselte. Nach dem Rücktritt von Airberlin-Gründer Joachim Hunold im September 2011 wäre Winkelmann der vierte Vorstandschef in gut fünf Jahren bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft.

Airberlin schreibt seit 2008 rote Zahlen, unterbrochen nur von einem kleinen Plus im Jahr 2012. Seit 2013 vergrößern sich die Verluste immer weiter. Das Unternehmen verkleinert seine Flotte nicht nur auf 75 Maschinen, sondern streicht bis Februar auch bis zu 1200 Stellen. Aus dem Rest von Airberlin will Etihad zusammen mit der TUI-Tochter Tuifly eine neue europäische Fluggesellschaft gründen.

jpf