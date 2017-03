Presse: Finanzvorstand Lutz soll neuer Bahn-Chef werden

Die Neubesetzung des Spitzenpostens bei der Deutschen Bahn ist offenbar geklärt. Die Koalition in Berlin habe sich auf Finanzvorstand Richard Lutz als Bahn-Chef und Nachfolger des zurückgetretenen Rüdiger Grube verständigt, berichteten mehrere Medien am Montagabend. Grube war Ende Januar überraschend mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Laut der "Welt" (Dienstagsausgabe) will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) den Bahn-Vorstand komplett umbauen.

Die Entscheidung für Lutz sei bei einem Treffen von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gefallen, berichtete das Magazin "Focus".

Der derzeitige Finanzvorstand sei fachlich der beste Kandidat gewesen, hieß es laut " Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) in Bahnkreisen zur Begründung. Er kenne das Unternehmen lange, sei mit 52 Jahren in einem guten Alter und gebe dem Unternehmen damit auch eine Perspektive. Er sei "definitiv kein Übergangskandidat". Lutz soll demnach in der kommenden regulären Vorstandssitzung am 22. März gewählt werden.

Lutz hatte den Spitzenposten bereits kommissarisch eingenommen, nachdem Grube im Januar zurückgetreten war. Grube stand seit Mai 2009 an der Spitze der Deutschen Bahn. Der Bund als Eigentümer musste nun nach einem Nachfolger suchen.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer kritisierte die Entscheidung für Lutz. "Von Aufbruch keine Spur", monierte Krischer am Montagabend. "Die Benennung von Lutz zeigt die Perspektivlosigkeit, mit der die große Koalition das Thema Bahn weiter betreibt." Lutz stehe "für die Verwaltung des Status Quo und nicht einen Neuanfang für ein Unternehmen, das nachhaltige Mobilität als allererste Priorität ansieht".

Nach Informationen des " Focus" soll es neben dem Wechsel an der Konzernspitze noch einen Umbau im Vorstand geben. Es würden Ressorts neu zugeschnitten, dabei solle ein Digitalisierungs-Ressort eingerichtet werden. Mit der Benennung von Finanzvorstand Lutz zum neuen Bahn-Chef würde gleichzeitig Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla die Chance gewährt, in drei Jahren das Amt des Bahn-Chefs von Lutz zu übernehmen.

"Die objektiv bedeutsamen Bereiche sollen gestärkt werden", zitierte das "Handelsblatt" dazu aus Koalitionskreisen. Die derzeitigen Vorstände würden nicht in Frage gestellt. Stattdessen sollten die weiteren Vorstandspositionen "im normalen Verfahren" besetzt werden, also auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden. Darüber hinaus gelte es, einen neuen Technikvorstand zu finden sowie mittelfristig einen neuen Personalvorstand.

Laut "Welt" will Dobrindt dagegen einen kompletten Umbau der Bahn-Sitze. Siemens-Manager Siegfried Russwurm sei als Technik-Vorstand und die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta, als neue Leiterin des Schienengüterverkehrs vorgesehen.

Der zuletzt in die Kritik geratene Aufsichtsratsvorsitzende Utz-Hellmuth Felcht solle auf seinem Posten bleiben, berichtete die "Welt" weiter. Für die aus dem Kontrollgremium ausgeschiedene SPD-Politikerin und neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, solle der Sozialdemokrat Uwe Beckmeyer nachrücken. Beckmeyer ist derzeit Staatssekretär im Bundeswirtschaftsminister und ein ausgewiesener Kenner der Bahn. Seine Benennung müsse noch vom Bundeskabinett bestätigt werden.

Noch seien die Personalien aber nur Vorschläge: "Der Minister kann entsprechende Vorschläge machen, entscheiden wird aber der Aufsichtsrat", sagte ein Mitglied des Kontrollgremiums der Zeitung. Eine Vorentscheidung zu den Personalien soll es demnach am Wochenende geben.