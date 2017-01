Private Briefe von Prinzessin Diana in London für 17.500 Euro versteigert

Handgeschriebene Briefe von Prinzessin Diana haben bei einer Londoner Auktion am Donnerstag für 15.100 Pfund Sterling (17.500 Euro) den Besitzer gewechselt. Unter den sechs Schreiben aus den 80er und 90er Jahren an den königlichen Butler Cyril Dickman ist einer, in dem Diana beschreibt, wie ihr ältester Sohn, Prinz William, seinen neugeborenen Bruder Harry "unaufhörlich" mit Umarmungen und Küssen bedenkt, so dass die Eltern, Diana und Prinz Charles, kaum zum Zuge kamen. In dem fünf Tage nach Harrys Geburt im Jahr 1984 verfassten Brief spricht Diana von einer "besonders glücklichen Zeit".

"Den Jungs geht es gut, und das Internat gefällt ihnen sehr, obwohl Harry ständig Ärger hat", heißt es in einem Brief aus dem Jahr 1992. Die aus 40 Einzelstücken bestehende Sammlung - einschließlich Weihnachtskarten, einem Stück der Hochzeitstorte von Königin Elizabeth II. aus dem Jahr 1947 und einer Mitteilung der Queen - kam beim Auktionshaus Cheffins für insgesamt 55.000 Pfund unter den Hammer. Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris.