Prokurdische HDP verkündet nach Verhaftung ihrer Parteispitze Parlamentsboykott

Nach der Verhaftung ihrer Parteispitze hat die prokurdische Oppositionspartei HDP einen Boykott des türkischen Parlaments angekündigt. Fraktion und Parteiführung hätten entschieden, die "Arbeit in den legislativen Organen zu stoppen", teilte die HDP am Sonntag mit. Präsident Recep Tayyip Erdogan wies derweil Kritik an den Festnahmen zurück. "Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus", sagte er vor Anhängern.

Die türkische Regierung hatte am Freitag mit der Festnahme von neun HDP-Politikern, darunter die beiden Parteichefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, international für Empörung gesorgt. Aus Protest werden die übrigen HDP-Abgeordneten ab sofort weder an Parlamentsdebatten noch an der Ausschussarbeit teilnehmen, wie die Partei erklärte.

Die HDP ist mit 59 Sitzen drittstärkste Kraft im türkischen Parlament. Den neun inhaftierten Abgeordneten werden Mitgliedschaft in der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und "Terror-Propaganda" angelastet. Ankara wirft der Partei vor, der politische Arm der PKK zu sein, was die HDP zurückweist.

Erdogan erneute den Vorwurf am Sonntag in seiner Rede. Die HDP sei der parlamentarische "Arm" der PKK, sagte der Präsident. Dass Parteichef Demirtas von westlichen Medien mit US-Präsident Barack Obama verglichen werde, habe ihn zum Lachen gebracht. "Es ist sehr einfach, ihr wahres Gesicht zu erkennen", sagte Erdogan über die HDP-Politiker. Die Kritik des Westens sei ihm deshalb "völlig egal".

Demirtas erklärte in einer Botschaft aus dem Gefängnis, die Türkei werde jeden Tag "tiefer in die Dunkelheit" gestürzt. "Aber vergesst nicht: Ein einziges Streichholz, eine einzige Kerze reichen aus, um diese Dunkelheit zu erhellen", sprach er über seine Anwälte seinen Anhängern Mut zu.

In Istanbul protestierten am Samstag hunderte Menschen gegen die Festnahme der Kurden-Politiker. Die Polizei trieb die Menge mit Tränengas und Gummigeschossen auseinander. Eine Demonstration in der südosttürkischen Stadt Diyarbakir, wo am Sonntag bis zu 400 Menschen auf die Straße gingen, blieb dagegen friedlich.

Die Kurdenmetropole war kurz nach der Festnahme der HDP-Politiker am Freitag von einem Bombenanschlag mit elf Toten erschüttert worden. Am Sonntag bekannte sich die PKK-Splittergruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK) zu dem Anschlag. Die türkische Regierung hatte die PKK verantwortlich gemacht, allerdings beanspruchte auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich.

Wenige Tage vor der Festnahme der HDP-Politiker hatte bereits eine Verhaftungswelle bei der Oppositionszeitung "Cumhuriyet" für Kritik im In- und Ausland gesorgt. Von 13 "Cumhuriyet"-Mitarbeitern, die am Montag festgenommen wurden, sitzen inzwischen neun in Untersuchungshaft, darunter Chefredakteur Murat Sabuncu. Am Samstag verlängerte ein Istanbuler Gericht ihre Haft.

Die türkische Justiz wirft den Journalisten Verbindungen zur PKK sowie zur Bewegung des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen vor, den Ankara für den gescheiterten Putschversuch Mitte Juli verantwortlich macht. Seitdem wurden rund 35.000 Menschen verhaftet, zehntausende weitere wurden entlassen.

Angesichts des harten Vorgehens gegen Regierungskritiker stellt die EU-Kommission der Türkei Medienberichten zufolge in ihrem neuen Fortschrittsbericht ein verheerendes Zeugnis aus. Brüssel beklage bei der Meinungsfreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz einen "Rückfall", zitierte die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" aus dem Bericht. Die Kommission äußert sich demnach etwa "ernsthaft besorgt" über die vielen verhafteten Journalisten und die Schließung von Medien.

Die Türkei und die EU hatten 2005 offiziell Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen werden aber zunehmend Rufe laut, die Gespräche abzubrechen. Der türkische Europaminister Ömer Celik berief für Montag ein Treffen mit den Vertretern aller EU-Staaten in Ankara ein.