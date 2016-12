Protest gegen Beschränkung der Parlamentsberichterstattung in Polen hält an

Die geplante Einschränkung der Parlamentsberichterstattung in Polen erregt massiven Protest. Nach der nächtlichen Blockade des Parlaments in Warschau gingen am Samstag tausende Regierungsgegner auf die Straße und zogen mit Nationalflaggen und europäischen Fahnen vom Präsidentenpalast zu der schwer bewachten Volksvertretung. Die konservative Regierungschefin Beata Szydlo kritisierte die Opposition scharf, Präsident Andrzej Duda bemühte sich um Vermittlung.

Die Demonstranten riefen "Schande" und "Stoppt die Zerstörung Polens". Sie forderten freie Medien und skandierten "Freiheit, Gleichheit, Demokratie". Das Parlamentsgebäude war allerdings durch ein massives Polizeiaufgebot abgeriegelt. Auch in anderen polnischen Städten gab es Proteste.

Die Demonstranten liefen nicht nur Sturm gegen die geplante Einschränkung der Medienberichterstattung im Parlament, sondern wandten sich auch gegen andere Reformpläne der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), etwa die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Am Freitag hatten bereits tausende Menschen vor dem Parlament protestiert. Später hinderten die Demonstranten führende Regierungspolitiker am Verlassen des Gebäudes.

Nach einer geplanten Neuregelung sollen Journalisten künftig keine Fotos oder Videos mehr im Plenarsaal machen dürfen. Damit wäre es nicht länger möglich, Regelverstöße von Abgeordneten zu dokumentieren, etwa wenn ein Parlamentarier für einen abwesenden Kollegen abstimmt. Medien dürfen jeweils nur noch zwei Journalisten entsenden. Die Journalisten sollen in einem Pressezentrum in einem anderen Gebäude untergebracht werden, so dass sie den Abgeordneten nicht mehr über den Weg laufen.

Auch dutzende Abgeordnete der Opposition im Parlament hatten am Freitag gegen die geplanten Änderungen protestiert. Der Parlamentspräsident brach die Sitzung ab. Über den Haushalt für 2017 wurde später in anderen Räumlichkeiten abgestimmt. Die Beschlussfähigkeit wurde erreicht, allerdings stufte die Opposition die Abstimmung als illegal ein und kündigte eine Klage an. Viele Oppositionsvertreter wollten bis zur kommenden Woche im Parlament ausharren.

Ministerpräsidentin Szydlo kritisierte die Opposition: Deren Haltung "vernichtet das öffentliche Vertrauen und die Solidarität, zerstört die Demokratie und ihre Grundsätze und ruiniert uns als Nation und Gemeinschaft", erklärte sie. Ihre Sprecherin bezeichnete den Protest der Opposition im Parlament als "Gesetzesbruch".

Präsident Duda zeigte sich in einer Erklärung "beunruhigt" und rief zur Ruhe auf. Nach Angaben seines Sprechers begann Duda am Sonntag damit, Gespräche mit den Chefs der im Parlament vertretenen Parteien zu führen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte in Breslau, er erwarte nach den Ereignissen von Freitagabend "von denen, die die wahre Macht in unserem Land ausüben, Respekt für die Bevölkerung und die verfassungsrechtlichen Prinzipien und Werte". Der polnische EU-Vertreter dankte den regierungskritischen Demonstranten, die sich seit Monaten für "europäische Standards der Demokratie" in Polen einsetzten, und warnte vor einer Beschränkung der Berichterstattung.

Die nationalkonservative Regierung in Polen hat seit ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr einige Reformen umgesetzt, die nicht nur von der Opposition des Landes, sondern auch von der EU als Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit kritisiert werden. Erst vor wenigen Tagen beschloss das Parlament ein Gesetz zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Auch die Reform des polnischen Verfassungsgerichts stieß auf heftige Kritik.