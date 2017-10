Proteste gegen Arbeitsmarktpolitik der französischen Regierung flauen ab

Die Proteste gegen die Arbeitsmarktpolitik der französischen Regierung flauen offenbar ab: Landesweit demonstrierten am Donnerstag nach Angaben des Innenministeriums 37.700 Menschen. Dies sei nur ein Drittel der Teilnehmerzahl vom 21. September, teilte das Ministerium am Abend in Paris mit. Die Gewerkschaft CGT, die von "zehntausenden Teilnehmern" sprach, will die Proteste wie geplant fortsetzen.

In Paris gingen am Donnerstag nach Angaben der CGT 25.000 Demonstranten auf die Straße, die Polizei bezifferte ihre Zahl nur mit 5500. Im südfranzösischen Marseille versammelten sich laut CGT 20.000 Menschen. In Städten wie Lyon, Rennes und Toulouse blieb die Beteiligung dagegen gering. CGT-Chef Philippe Martinez gab sich dennoch kämpferisch. Die Proteste würden "bis zum Ende" fortgesetzt, sagte er in Marseille.

Es war der dritte landesweite Aktionstag seit Inkrafttreten des neuen Arbeitsgesetzes im September, das die 35-Stunden-Woche und den Kündigungsschutz lockert. Die CGT spricht von einem "Gesetz des Dschungels" und wirft Präsident Emmanuel Macron vor, einseitig die Interessen der Arbeitgeber zu vertreten. Die Gewerkschaft beruft sich auf Umfragen, wonach 65 Prozent der Franzosen die Reform des Arbeitsrechts ablehnen.

Diesmal schlossen sich keine anderen Gewerkschaften dem Aufruf der CGT an. An einem Generalstreik im öffentlichen Dienst hatten sich am 10. Oktober nach Polizeiangaben noch mehr als 200.000 Menschen beteiligt. Am kommenden Dienstag ist ein neues Treffen aller Gewerkschaften anberaumt. Dabei wollen die verschiedenen Organisationen versuchen, sich auf eine gemeinsame Kundgebung zu einigen, womöglich im November.

Die Regierung verhandelt mit Vertretern von Beschäftigten und Unternehmen bereits über ein zweites Maßnahmenpaket. Dabei geht es unter anderem um Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung. Sie sollen im kommenden Frühjahr in Gesetzesform gegossen werden.