Proteste gegen Trump reißen nicht ab

Auch nach dem versöhnlichen Treffen zwischen dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump und Amtsinhaber Barack Obama haben die Trump-Gegner ihre Straßenproteste fortgesetzt. Demonstrationen unter dem Motto "Nicht mein Präsident" gab es am Donnerstag (Ortszeit) unter anderem in Chicago, Denver und Dallas. In Portland griffen Kundgebungsteilnehmer Polizisten mit Wurfgeschossen an, plünderten Geschäfte und zertrümmerten Autoscheiben. Die Ungewissheit über die Ausrichtung der künftigen US-Politik hielt an.

Die Polizei beklagte nach den Protesten in Portland im Bundesstaat Oregon "großflächiges kriminelles und gefährliches Verhalten". Die Demonstranten in New York und Los Angeles warfen Trump eine rassistische, sexistische und ausländerfeindliche Haltung vor. Vielerorts wurde der Autoverkehr gestoppt.

"Zuerst habe ich seine Wahl hingenommen", sagte die 24-jährige Studentin Daisy Rivera in Los Angeles. Als sie aber die Abschiedsrede von Trumps unterlegener Kontrahentin Hillary Clinton gehört habe, habe sie "nicht mehr aufhören können zu weinen".

Trump reagierte zunächst mit offenem Unverständnis auf die Proteste. Nach der "erfolgreichen Wahlkampagne" sehe er sich nun "professionellen Protestlern" gegenüber, die "von den Medien angestiftet" seien, hieß es in einem Trump-Tweet. Einige Stunden später wurde die Botschaft im Onlinedienst umformuliert. Trump twitterte, die "kleinen Gruppen" der Protestierenden zeigten "Leidenschaft für unser großes Land", schließlich würden "alle zusammenkommen und stolz sein". Am Wochenende sind weitere Anti-Trump-Proteste geplant.

In der US-Regierung gibt es Sorge darüber, wohin Trump das Land steuern wird. Das Außenministerium zeigte sich besorgt über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Es sei "im Interesse der Welt", dass sich alle Vertragsparteien auch in Zukunft "an die Vereinbarung halten", mahnte Außenamtssprecher Mark Toner. Die Frage, ob der Iran nach einem Ausstieg der USA aus dem Abkommen ein Atomwaffenprogramm starten könnte, bejahte Toner.

Trump hatte das Abkommen im Wahlkampf als "katastrophal" bezeichnet und einen Ausstieg unter seiner Regierung angekündigt. Er warf der gegenwärtigen US-Regierung vor, dem Iran zu viele Zugeständnisse gemacht zu haben.

Der russische Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew sieht nach Trumps Wahl Chancen für ein Ende der westlichen Sanktionen. Der bevorstehende Machtwechsel sei dafür "eine gute Gelegenheit", sagte Uljukajew der "Welt" (Freitagsausgabe). Europa hält Uljukajew in der Sanktionsfrage für gespalten.

Auf "nationaler Ebene" gebe es den "guten Willen" zur Aufhebung der Sanktionen "zumindest in den meisten Staaten des sogenannten alten Europa", sagte er. In den neuen EU-Ländern sei dies "etwas anders". Und in Brüssel werde "dieser gute Wille durch die Bürokratie erstickt".

Fragen nach der künftigen Ausrichtung der US-Politik dürften auch beim angekündigten Besuch Obamas in Deutschland im Vordergrund stehen. Der scheidende US-Präsident wird sich nach einem Besuch in Griechenland am kommenden Donnerstag und Freitag in Deutschland aufhalten. Beim sechsten Besuch des Präsidenten soll es unter anderem um die Konflikte in Syrien und der Ukraine gehen.

Trump traf nach dem Gespräch mit Obama am Donnerstag auch mit führenden Politikern der Republikaner zusammen, die künftig weiterhin die Mehrheit in beiden Parlamentskammern stellen. Er bezeichnete das Krankenversicherungssystem, die Sicherheit der US-Grenzen und die Lage am Arbeitsmarkt als seine Hauptthemen in der Innenpolitik. Die von Obama eingeführte flächendeckende Gesundheitsversorgung müsse "erschwinglich" werden, sagte Trump.

Trumps Team richtete die Website www.greatagain.gov ein, auf der 4000 Jobs zur Umsetzung der künftigen Regierungspolitik ausgelobt werden.