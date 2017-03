Proteste in Rotterdam nach Einreiseverbot für türkische Minister

Nach dem Einreiseverbot für türkische Minister in den Niederlanden sind in Rotterdam hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Mehr als 1000 Menschen versammelten sich am Samstagabend vor dem türkischen Konsulat in der niederländischen Hafenstadt und schwenkten türkische Flaggen. Ein massives Polizeiaufgebot war vor Ort, die Lage blieb jedoch weitgehend ruhig.

Zuvor hatte die niederländische Regierung dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag die Einreise für einen Auftritt in Rotterdam verweigert und seinem Flugzeug die Landeerlaubnis entzogen. Zur Begründung hieß es, die türkischen Behörden hätten öffentlich mit Sanktionen für den Fall gedroht, dass Cavusoglu nicht in den Niederlanden auftreten dürfe.

Statt Cavusoglu reiste die türkische Familienministerin Fatma Betul Sayan Kaya per Auto von Düsseldorf nach Rotterdam, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Nach türkischen Fernsehberichten stoppte die niederländische Polizei Kaya wenige dutzend Meter vor dem Konsulat in Rotterdam. Dem Fernsehsender NTV sagte die Ministerin, die Polizei hindere sie seit Stunden am Betreten des Konsulats.

Ihr sei gesagt worden, sie solle die Niederlande verlassen und so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren, sagte Kaya. "Ich werde nicht gehen, bevor man mir erlaubt, wenigstens für fünf Minuten unsere Bürger zu treffen."

Der niederländische Radiosender NOS berichtete, die niederländische Polizei wolle Kaya zur deutschen Grenze eskortieren. Ein Polizeisprecher wollte den Bericht zunächst nicht bestätigen, das niederländische Außenministerium war nicht zu erreichen.

Türkische Politiker wollen bei ihren in Westeuropa lebenden Landsleuten für die Annahme der Verfassungsänderung beim Referendum am 16. April werben, mit der die Macht Erdogans ausgeweitet werden soll. In mehreren Staaten wurden Politikerauftritte abgesagt, vor allem unter Hinweis auf Sicherheitsbedenken.