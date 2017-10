Prozess gegen mutmaßlichen Schweizer Spion in Frankfurt am Main begonnen

Mit der Verlesung der Anklage hat vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main am Mittwoch der Prozess gegen einen mutmaßlichen Schweizer Spion wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit begonnen. Der 54-jährige Daniel M. kündigte nach der Anklageverlesung eine Aussage an, woraufhin der Prozess für Beratungen unterbrochen wurde. "Der Angeklagte wird sich äußern", sagte Verteidiger Robert Kain.

M. soll im Zusammenhang mit dem Ankauf sogenannter Steuer-CDs im Auftrag eines Schweizer Geheimdiensts die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung ausgespäht haben. Dafür soll er laut Anklage dort eine Quelle platziert haben. "Die Identität der Quelle konnte bis heute nicht ermittelt werden", sagte Bundesanwalt Lienhard Weiß.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, persönliche Daten von drei nordrhein-westfälischen Steuerfahndern beschafft sowie eine Quelle in der Finanzverwaltung platziert zu haben. Die Bundesanwaltschaft erhob deshalb Anklage gegen ihn. Das Verfahren vor dem Frankfurter Oberlandesgericht ist zunächst bis Mitte Dezember terminiert.