Prozess gegen Salafistenprediger Lau in Düsseldorf begonnen

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gegen den bundesweit bekannten Salafistenprediger Sven Lau begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Er soll im Jahr 2013 von Deutschland aus als "verlängerter Arm" einer in Syrien aktiven islamistischen Gruppierung agiert haben.

Lau war laut Bundesanwaltschaft eine "Anlaufstelle für Kampf- und Ausreisewillige" vor allem aus der salafistischen Szene im Großraum Düsseldorf. Er soll so als "Bindeglied" zu der Islamistengruppe Dschaisch al-Muhadschirin wal-Ansar (Jamwa) fungiert haben. Nach deren Spaltung schloss sich der Bundesanwaltschaft zufolge der von Lau unterstützte Flügel der "Armee der Auswanderer und Helfer" der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) an.

Die Bundesanwaltschaft wirft Lau vor, in vier Fällen eine ausländische Terrorvereinigung unterstützt zu haben. So soll der deutsche Konvertit unter anderem im Spätsommer 2013 zwei Dischihadisten an eine in Syrien stationierte Kampfeinheit der Jamwa vermittelt haben.

Ende September 2013 soll Lau selbst nach Syrien gereist sein. Zurück in Deutschland kaufte er daraufhin nach Erkenntnissen der Ermittler über eine Kontaktperson drei Nachtsichtgeräte im Gesamtwert von 1440 Euro. Diese Geräte soll er Ende Oktober 2013 entweder selbst oder über eine islamistische Hilfsorganisation in das Basislager der Jamwa nach Syrien gebracht haben.

Laut sitzt seit Mitte Dezember in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn vor dem OLG Düsseldorf ist bereits bis Mitte Januar terminiert. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren.

Lau ist eine schillernde Figur der radikalislamischen Salafisten. Für Schlagzeilen sorgte er etwa 2014, als er in Wuppertal für eine selbsternannte sogenannte Schariapolizei warb. Salafisten waren damals in der Stadt in Warnwesten mit dem Aufdruck "Schariah Police" durch die Straßen gezogen.