Prozess um rechtsextreme Gruppe Freital mit Anklageverlesung begonnen

Mit der Anklageverlesung hat vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden der Prozess gegen acht Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Freital begonnen. Mit ihren Anschlägen auf Flüchtlinge und politisch Andersdenkende hätten die Angeklagten "ein Klima der Angst und der Repression schaffen" wollen, sagte der Vertreter des Generalbundesanwalts, Jörn Hauschild, am Dienstag. Zumindest bei einem Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft hätten sie "den Tod von Menschen" in Kauf genommen".

Die Bundesanwaltschaft wirft den 19 bis 39 Jahre alten Angeklagten die Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vor. Sie sollen sich spätestens im Juli 2015 mit weiteren Gleichgesinnten zusammengeschlossen haben, um Sprengstoffanschläge auf Asylheime und politische Gegner zu verüben. Sie hätten aus einer "rechten und fremdenfeindlichen Gesinnung" heraus gehandelt, sagte Hauschild. "Politisch Andersdenkende sollten eingeschüchtert und Ausländer letztlich zur Ausreise genötigt werden."

Die Bundesanwaltschaft beschuldigt die sieben angeklagten Männer und eine Frau, im Sommer und Herbst 2015 insgesamt fünf Anschläge auf das Auto eines Linken-Stadtrats aus Freital, auf ein Parteibüro der Linkspartei, auf zwei Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt und ein linkes alternatives Wohnprojekt in Dresden verübt zu haben.

Bei den mit selbstgebauten Sprengsätzen, Steinen und illegaler Pyrotechnik begangenen Anschlägen wurden zwei Menschen verletzt. In einem Fall erlitt ein junger Mann wegen eines explodierten Sprengkörpers eine vorübergehende Hörbeeinträchtigung. Bei einem Anschlag auf eine Asylunterkunft in Freital Ende Oktober 2015, wurde ein Asylbewerber durch Glassplitter am Auge und im Gesicht verletzt.

"Die Angeklagten nahmen den Tod der Asylbewerber in Kauf", sagte der Bundesanwalt. Die Anklage lautet daher auch auf versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung.

In den Hauptangeklagten Timo S. und Patrick F. sieht die Anklage die Rädelsführer der Gruppe Freital. Timo S. sei der "Ideengeber" gewesen, Patrick F. habe die technischen Details ausgearbeitet. Bei der Verhaftung von F. fanden die Ermittler in dessen Wohnung mehr als 130 illegale Sprengkörper sowie Schwarzpulver, Metallrohre und Zündschnüre, mit der er Hauschild zufolge Rohrbomben bauen wollte.

Timo S. und Patrick F. sitzen seit Ende 2015 in Untersuchungshaft. Die anderen Angeklagten wurden im vergangenen April festgenommen.

Zum Auftakt des Prozesses machten die Angeklagten zunächst keine Angaben zu ihrer Person. Der Anwalt der angeklagten Maria K. sagte in einer Erklärung, seine Mandantin bereue die Taten. K. habe "Schuld auf sich geladen" und "distanziert sich deutlich von dem, was sie getan hat", sagte ihr Verteidiger Endrik Wilhelm. "Sie würde die Taten am liebsten ungeschehen machen."

Nach Verlesung der Anklage stellte ein Teil der insgesamt 16 Verteidiger Befangenheitsanträge gegen die Richter. Sie kritisierten vor allem die Besetzung des Strafsenats, die aus ihrer Sicht ausschließlich auf dieses Verfahren ausgerichtet gewesen sei. Ein Anwalt sprach von einem "manipulativen" Vorgehen.

Aus Platzgründen wurde für den Prozess, der unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, am Stadtrand ein neuer Hochsicherheitsaal ausgebaut. Für das Verfahren sind zunächst rund 60 Verhandlungstage bis Ende September angesetzt.