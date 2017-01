Prozess um tödliche Dönermesserattacke von Reutlingen beginnt in Tübingen

Vor dem Landgericht Tübingen beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) der Prozess um eine tödliche Attacke mit einem Dönermesser in Reutlingen im vergangenen Sommer. Einem 22-jährigen Syrer wird vorgeworfen, im Juli zunächst seine Freundin mit dem Messer getötet und danach in der Reutlinger Innenstadt noch weitere Menschen verletzt zu haben. Einen extremistischen Hintergrund sehen die Ermittler bei dem Asylbewerber nicht.

Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt, auch weil sich damals innerhalb weniger Tage mehrere Gewalttaten wie etwa der Amoklauf von München ereigneten. Der 22-Jährige muss sich in Tübingen wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Prozess ist bereits bis April terminiert.