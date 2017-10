Prozessparteien streben in Verfahren gegen mutmaßlichen Schweizer Spion Verständigung an

Im Verfahren gegen den mutmaßlichen Schweizer Spion Daniel M. streben das Gericht sowie Anklage und Verteidigung eine Verständigung an. Wie der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Josef Bill, zum Prozessauftakt am Mittwoch sagte, soll M. dazu "glaubwürdige und nachvollziehbare Angaben" zu den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft machen. Dann könne das Verfahren mit einer Bewährungsstrafe von anderthalb bis zwei Jahren sowie der Zahlung einer noch festzulegenden Geldstrafe beendet werden.

Die Bundesanwaltschaft beschuldigt M. der geheimdienstlichen Agententätigkeit im Zusammenhang mit den sogenannten Steuer-CDs, die nordrhein-westfälische Finanzbeamte in der Schweiz kauften. Laut Anklage wurde Daniel M. von einem Schweizer Geheimdienst damit beauftragt, die persönlichen Daten von drei Beamten sowie einem deutschen Notar zu sammeln, um eine Anklage in der Schweiz gegen sie vorzubereiten. Dafür habe der Angeklagte insgesamt knapp 13.000 Euro Euro erhalten. Außerdem habe er 60.000 Euro erhalten, um eine "Quelle" in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung zu platzieren.

M. sei zu einem Geständnis bereit, sagte sein Verteidiger Robert Kain und ergänzte: "Es gibt aber keine Quelle." Er habe dennoch das Gefühl, sich auf dem "Terrain einer Verständigung" zu befinden. Auch Oberstaatsanwalt Lienhard Weiß sagte, wenn die Angaben des Angeklagten detailliert und plausibel ausfielen, sei eine Verständigung möglich.

Die Absprachen wurden nach der Verlesung der Anklage in einer Verfahrenspause unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen und später vom Richter erläutert. Demnach ging es nur noch um Details des Deals. Für den nächsten Prozesstag am Donnerstag in einer Woche kündigten M.s Anwälte eine schriftliche Stellungnahme an.