Puigdemont verschiebt Rede vor katalanischem Parlament über Unabhängigkeit

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will sich nun erst am Dienstag vor dem Regionalparlament über die Folgen des Unabhängigkeitsreferendums äußern. Er verschob seine ursprünglich für Montag geplante Rede um einen Tag, wie ein Sprecher der Regionalregierung am Freitag in Barcelona mitteilte. Zuvor hatte das spanische Verfassungsgericht die für Montag geplante Parlamentssitzung untersagt.

Vor den Regionalabgeordneten will Puigdemont das Endergebnis des Unabhängigkeitsreferendums vom vergangenen Sonntag präsentieren. Das Regionalparlament könnte anschließend die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen.

Die Unabhängigkeitsbestrebungen der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens haben das Land in seine schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt. Die Zentralregierung in Madrid will eine Abspaltung Kataloniens verhindern, die Fronten sind verhärtet.