Qatar Airways fliegt von Einreiseverbot betroffene Bürger wieder in die USA

Nach der einstweiligen Verfügung gegen den umstrittenen Einreisestopp von US-Präsident Donald Trump befördert die Fluggesellschaft Qatar Airways wieder Passagiere aus den betroffenen Ländern in die USA. Bürgern aus den sieben betroffenen Staaten sowie Flüchtlingen sei es wieder gestattet, in die Vereinigten Staaten einzureisen, sofern sie ein gültiges US-Visum oder eine Green Card vorweisen könnten, teilte die Airline am Samstag auf ihrer Internetseite mit.

Trump hatte Ende Januar per Dekret die Einreise von Bürgern der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage gestoppt. Flüchtlingen aus aller Welt wurde zudem die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Trump will nach eigenen Angaben striktere Überprüfungsmechanismen ausarbeiten lassen, um "radikale islamische Terroristen" fernzuhalten.

Ein US-Bundesrichter in Seattle stoppte das umstrittene Dekret am Freitag zunächst landesweit per einstweiliger Verfügung. Das Weiße Haus kündigte umgehend an, die Entscheidung juristisch anzufechten.

Die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways fliegt mindestens 15 Städte in den USA an, darunter New York, Atlanta und Chicago. Die Airline hatte sich zunächst an das von Trump verhängte Einreiseverbot für die betroffenen Staatsbürger gehalten.