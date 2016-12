Rassistischer Attentäter von Charleston für schuldig erklärt

Der Attentäter von Charleston ist wegen der Bluttat in einer afroamerikanischen Kirche für schuldig erklärt worden. Die Geschworenen eines Bundesgerichts im US-Bundesstaat South Carolina erklärten den 22 Jahre alten Dylann Roof am Donnerstag in allen 33 Anklagepunkten für schuldig. Das Strafmaß soll Anfang Januar verkündet werden, dem 22-Jährigen droht die Todesstrafe.

Roof hatte während einer Bibelstunde in der Kirche um sich geschossen und neun Menschen getötet. Er verfolgte die Urteilsverkündung ohne äußerliche Regung. Roof hatte gestanden, aus Rache für angebliche Verbrechen von Schwarzen an Weißen gehandelt zu haben.

Es handelte sich um den schlimmsten rassistischen Gewaltakt in der jüngeren Geschichte der USA. Der Anschlag am 17. Juni 2015 traf die afroamerikanische Minderheit ins Mark. Für Barack Obama, den ersten schwarzen US-Präsidenten, war es einer der bittersten Momente seiner Amtszeit.