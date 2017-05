Razzien bei Daimler wegen Ermittlungen zu Abgasmanipulationen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Abgasmanipulationen bei Daimler hat es am Dienstag Razzien an mehreren Standorten des Autobauers gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei mitteilten, wurden elf Objekte in vier Bundesländern durchsucht. Bei den Ermittlungen geht es um Vorwürfe des Betrugs und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Fahrzeugen.

Nach Angaben der Behörden waren 23 Staatsanwälte und rund 230 Polizisten im Einsatz, um Beweismaterial zu sichern. Razzien gab es in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen. Die Ermittlungen hatte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft bereits Ende März eingeleitet.

Daimler bestätigte die Durchsuchungen. Das Unternehmen kooperiere "vollumfänglich mit der Behörde", erklärte der Autobauer mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus könne Daimler sich zu dem Ermittlungsverfahren nicht weiter äußern. Daimler-Chef Dieter Zetsche hatte auf der Hauptversammlung in Berlin Ende März betont, weder das Kraftfahrtbundesamt noch das Bundesverkehrsministerium hätten bei ihren Messungen Verstöße bei Daimler-Fahrzeugen festgestellt.