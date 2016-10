Rebellen und Regierungstruppen liefern sich Häuserkampf in Aleppo

Während sich Rebellen und Regierungstruppen in Aleppo einen erbitterten Häuserkampf liefern, liegen die diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts in Syrien in Scherben. Laut Aktivisten eroberten am Dienstag regierungstreue Kämpfer Straße um Straße im Ostteil der Großstadt. US-Außenminister John Kerry bekräftigte nach dem Abbruch der Syrien-Gespräche mit Russland, dass sich die USA weiter für Frieden in Syrien einsetzten.

Regierungstreue Einheiten "rücken Stück für Stück im Zentrum vor", sagte der Leiter der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman. Ihr Ziel sei die Einnahme der "großen Gebäude" ehemaliger Verwaltungssitze, "von wo aus sie die ganzen Viertel überwachen können". Die Beobachtungsstelle beruft sich auf Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen.

Die syrischen Regierungstruppen hatten am 22. September mit massiver russischer Luftunterstützung eine Boden-Luft-Offensive gestartet. Die schweren Bombardements waren international auf scharfe Kritik gestoßen. Die USA hatten angesichts der heftigen Kämpfe am Montag die Syrien-Gespräche mit Russland für beendet erklärt. Die Geduld mit den Russen sei "am Ende", hieß es aus dem Weißen Haus. Es gebe nichts mehr, "worüber die USA und Russland noch sprechen können", sagte der Sprecher Josh Earnest. Washington hatte bereits seit Tagen mit einem Abbruch gedroht, sollte Russland seine Luftangriffe auf Aleppo nicht einstellen.

Moskau bedauerte den Abbruch der Gespräche, wies jedoch Washington die Schuld zu. Die USA hätten sich nicht an die getroffenen Vereinbarungen gehalten, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Die USA und Russland hatten Anfang September eine Feuerpause für Syrien vereinbart, die jedoch nach nur einer Woche kollabiert war. Eine Serie von Gesprächen zwischen US-Außenminister John Kerry und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow blieb ohne Ergebnis.

Ungeachtet des diplomatischen Rückschlags würden die Vereinten Nationen das syrische Volk "niemals dem Schicksal eines endlosen Gewaltkonfliktes überlassen", sagte der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura am Montagabend in Genf. De Mistura zeigte sich "sehr enttäuscht" über den Abbruch der Gespräche. Die UNO werde aber trotzdem weiter "mit aller Kraft auf eine politische Lösung drängen" und zudem alles versuchen, um Hilfslieferungen zu den notleidenden Menschen zu bringen.

Auch US-Außenminister Kerry bekräftigte am Dienstag in Brüssel: "Wir geben das syrische Volk nicht auf, wir hören nicht auf, nach Frieden zu streben, wir verlassen nicht das multilaterale Feld".

Im Auswärtigen Amt in Berlin war für Mittwoch ein Treffen mit den politischen Direktoren der Außenämter der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Italiens zu Syrien geplant, wie eine Sprecherin bestätigte.

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Hochzeitsfeier in Nord-Syrien wurden mindestens 34 Menschen getötet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprengte sich der Attentäter in einem Saal in der nordöstlichen Provinz Hasakeh in die Luft. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).