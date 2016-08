Regierung lockert strenge Vorgaben für Fernsehübertragung aus Gerichtssälen

Die Bundesregierung will die strengen Vorgaben für die Fernsehübertragung aus deutschen Gerichtssälen lockern. Wenn die Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte breiter kommuniziert werde, "kann das vielen Menschen unseren Rechtsstaat näher bringen", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch in Berlin. Ob gefilmt werden darf, soll in der Hoheit des jeweiligen Gerichts liegen.

Der am Mittwoch vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, das seit 1964 bestehende Verbot von Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen "moderat zu lockern". Begründet wird dies mit dem gewandelten Medienverständnis und dem Umgang mit modernen Kommunikationsformen.

"Das ist ein weiterer Schritt zur Modernisierung der Justiz", erklärte Maas. "Was in Deutschland von den obersten Gerichten an Recht gesprochen wird, wirkt sich auf unser gesellschaftliches Zusammenleben aus." Es könne daher "nur helfen, wenn das allen interessierten Menschen noch näher gebracht wird, indem sie sich solche Urteilsverkündigungen ansehen können".

Maas betonte zugleich, die Rechte von allen Verfahrensbeteiligten müssten immer gewahrt bleiben. "Und: Wir werden aus dem Gerichtssaal keine Showbühne machen", fügte er hinzu. Deshalb sollen die Gerichte auch selbst darüber entscheiden können, ob ihre Verhandlung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter übertragen werden sollte oder ob ein Urteil auch über die Medien verkündet werden soll.

Bei Verfahren von historischer Bedeutung soll zudem die gesamte Verhandlung audiovisuell dokumentiert werden können. Die Regelung soll neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit auch für die Arbeits-, die Verwaltungs-, die Finanz- und die Sozialgerichtsbarkeit und in angepasster Form auch für das Bundesverfassungsgericht gelten.