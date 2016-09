Regierung sieht Gefahr für ostdeutsche Wirtschaft durch Fremdenfeindlichkeit

Die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland stellt laut Bundesregierung eine "ernste Bedrohung" für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern dar. In ihrem am Mittwoch vorgestellten Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit spricht die Regierung von "besorgniserregenden Entwicklungen" mit dem Potenzial, "den gesellschaftlichen Frieden in Ostdeutschland zu gefährden". Die Ostbeauftragte Iris Gleicke (SPD) forderte "entschlossenes Handeln" auf allen Ebenen.

In dem neuen Jahresbericht mahnt die Bundesregierung, neben unzähligen Angriffen auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte seien gewalttätige Ausschreitungen wie in den sächsischen Kommunen Heidenau und Freital "zu Symbolen eines sich verfestigenden Fremdenhasses geworden". Weiter heißt es: "Bei den Protesten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen wurde deutlich, dass die Grenzen zwischen bürgerlichen Protesten und rechtsextremistischen Agitationsformen zunehmend verschwimmen."

Ostdeutschland werde "nur als weltoffene Region, in der sich alle dort lebenden Menschen zu Hause fühlen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben, gute Entwicklungsperspektiven haben", mahnt die Regierung weiter in dem Bericht. Ein besonderes Ziel müsse es sein, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit "entschieden gegenüberzutreten und diejenigen zu unterstützen, die sich für ein offenes, tolerantes und demokratisches Deutschland einsetzen".

Damit werde erstmals in einem offiziellen Dokument der Bundesregierung eingestanden "Wir haben ein Problem", sagte die Linken-Politikerin Petra Pau dem Sender n-tv. "Und dieses Problem heißt eben auch in der Bundesrepublik Rassismus."

Die Aufnahme von einer Million Flüchtlinge im vergangenen Jahr habe zu einem zeitweisen Kontrollverlust der Bundesbehörden und einer teilweise schwierigen Situationen bei der Aufnahme geführt, erklärte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU). "Angesichts dessen sind Ängste in Teilen der Bevölkerung verständlich."

Rechtsextremisten versuchten aber aus der Situation Kapital zu schlagen. "Dem müssen wir mit aller Entschlossenheit begegnen." Haseloff betonte zudem, Rechtsextremismus und Fremdenhass seien nicht allein ein Problem des Ostens.

Dem Regierungsbericht zufolge bedroht die Fremdenfeindlichkeit auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Ostdeutschlands. "Umgekehrt sind eine solide wirtschaftliche Entwicklung, Chancengleichheit und persönliche Perspektiven wichtige Voraussetzungen, um die Anfälligkeit für rechtsextremes Gedankengut zu verringern."

Gleicke forderte ein entschlossenes Handeln der Bundesregierung, der Länder, der Kommunen und der Zivilgesellschaft, um den gesellschaftlichen Frieden in Ostdeutschland zu sichern. "Die große Mehrheit der Ostdeutschen ist nicht fremdenfeindlich oder rechtsextrem. Aber ich würde mir schon wünschen, dass diese Mehrheit noch lauter und deutlicher Stellung bezieht", sagte die Regierungsbeauftragte für die neuen Länder.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern erklärte Gleicke, weiterhin liege die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands deutlich hinter derjenigen in Westdeutschland. So sei 2015 das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Ostdeutschland 27,5 Prozent hinter den Werten Westdeutschlands zurückgeblieben.

"Viel schlimmer ist jedoch, dass angesichts der neuesten Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung nichts darauf hindeutet, dass sich diese Lücke mittel- oder auch nur langfristig schließen könnte", mahnte Gleicke. Die aktuellen Zahlen zum realen Wachstum gäben Anlass zur Sorge. Das reale Wachstum habe 2015 in den ostdeutschen Flächenländern mit 1,5 Prozent unter dem der westdeutschen Länder mit 1,7 Prozent gelegen.