Regierung und Farc unterzeichnen in Kolumbien historischen Friedensvertrag

Nach mehrjährigen Verhandlungen haben Regierung und Farc-Rebellen in Kolumbien einen historischen Friedensvertrag unterzeichnet. Bei einer Zeremonie in Cartagena setzten Staatschef Juan Manuel Santos und Farc-Kommandeur Timoleón Jiménez alias Timochenko am Montag (Ortszeit) ihre Unterschrift unter das Dokument. Mit ihm soll der längste Gewaltkonflikt in Lateinamerika beendet werden.

An der Zeremonie in Cartagena nahmen zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten teil, unter anderem mehrere Staatschefs aus Lateinamerika sowie UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. Vor ihren Augen unterzeichneten Santos und Timochenko das historische Abkommen, das 297 Seiten umfasst. Ihre Unterschrift und ihr Händedruck lösten lauten Jubel unter den Gästen aus.

Die linksradikalen Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) kämpften seit 1964 gegen Großgrundbesitzer und die Regierung des lateinamerikanischen Landes. In dem Konflikt, in den neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt waren, wurden mehr als 260.000 Menschen getötet, 45.000 Menschen gelten als vermisst. Sieben Millionen Menschen wurden in die Flucht getrieben.

Nach jahrelangen Verhandlungen in Kubas Hauptstadt Havanna hatten sich beide Seiten am 24. August auf den Friedensvertrag geeinigt. Seit dem 29. August ist ein Waffenstillstand in Kraft. Das Abkommen wird Anfang Oktober den Kolumbianern in einem Referendum zur Abstimmung vorgelegt.