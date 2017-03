Regierung weist Vorwürfe von "Staatsstreich" in Venezuela zurück

In Venezuela spitzt sich der Machtkampf zwischen der linksnationalistischen Regierung und dem von der rechten Opposition beherrschten Parlament zu. Nach der Entmachtung des Parlaments durch das Oberste Gericht wies die Regierung Vorwürfe der Opposition zurück, es handele sich um einen "Staatsstreich". Die staatlichen Einrichtungen hätten im Gegenteil "legale Korrekturen vorgenommen", um das "Abweichen" der parlamentarischen Opposition von den Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs aufzuhalten.

Unterdessen ging die venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega auf Distanz zu Staatschef Nicolás Maduro von der Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV). In ihrem Jahresbericht bezeichnete sie die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichts als "Bruch der verfassungsmäßigen Ordnung". Ortega hatte bislang als der Regierung nahe stehend gegolten.

Das Präsidentenlager wies die aus dem Ausland eintreffende Kritik an der Entmachtung des Parlaments als "Angriff rechter und proimperialistischer Regierungen" zurück, der von den USA gesteuert sei. Die USA, die EU und rund zehn lateinamerikanische Staaten hatten das Abweichen von der verfassungsmäßigen Ordnung in Venezuela kritisiert.

Argentinien berief für Samstag eine Dringlichkeitssitzung der Außenminister des südamerikanischen Wirtschaftsblocks Mercosur ein. In Buenos Aires solle über die schwere politische Krise in Venezuela beraten werden, verlautete aus dem Außenministerium. Die Mercosur-Gründerstaaten seien den "grundlegenden Prinzipien des Rechtsstaats und der Beibehaltung der Demokratie" in Lateinamerika verpflichtet.

Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, berief den Ständigen Rat der Organisation ein, um über die politische Krise in Venezuela zu beraten. Die venezolanische Außenministerin Delcy Rodríguez kündigte an, die Regierung in Caracas werde die völkerrechtlich zulässigen "politischen und diplomatischen Mittel" einsetzen, um Pläne zur Destabilisierung Venezuelas zu vereiteln.

Der Oberste Gerichtshof in Caracas entschied bereits im August 2016, dass die oppositionelle Mehrheit im Parlament gegen geltendes Recht verstoße, weil sie drei Abgeordnete, deren Mandat wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs ausgesetzt worden war, vereidigt und an der Wahl des Parlamentspräsidenten beteiligt hatte. Am Mittwochabend (Ortszeit) beschloss der Gerichtshof dann, der Nationalversammlung ihre Kompetenzen zu entziehen und auf sich selbst zu übertragen. Außerdem hob das Gericht die Immunität der Abgeordneten auf.