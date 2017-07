Regierung will bedeutende Firmen besser vor Übernahmen aus dem Ausland schützen

Die Bundesregierung erschwert den Kauf strategisch wichtiger Unternehmen durch Investoren aus Nicht-EU-Staaten: Solche Geschäfte können in Zukunft strenger geprüft werden, um etwa die Wasser-, Strom- und Gesundheitsversorgung in Deutschland zu sichern, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Besonders Übernahmen von Herstellern spezialisierter Software nimmt die Bundesregierung ins Visier.

Die Bundesregierung kann bereits ausländische Übernahmen deutscher Firmen prüfen, mit Auflagen versehen und auch verbieten, wenn sie dadurch die öffentliche Ordnung oder Sicherheit des Landes gefährdet sieht. Angesichts steigender ausländischer Investitionen in deutsche Firmen und der zunehmenden Bedeutung von Computersoftware für den Betrieb von Krankenhäusern, Flughäfen oder Stromnetzen schärft die Bundesregierung nun ihre Befugnisse.

"In den letzten Jahren haben Unternehmenserwerbe in Zahl und Komplexität deutlich zugenommen", erklärte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). "Deshalb haben wir den Umfang der sektorspezifischen Prüfung erweitert und bestimmte kritische Infrastrukturen aufgenommen."

Auch das Know-How deutscher Firmen soll durch die Neuregelung besser geschützt werden. Die Verordnung folgt auf die umstrittene Übernahme des Augsburger Roboterherstellers Kuka im vergangenen Jahr. Damals hatte der chinesische Haushaltswaren-Hersteller Midea schrittweise die Mehrheit an dem Mittelständler erworben. Die Übernahme des deutschen Spezialunternehmens war hochumstritten, weil Roboter zunehmend im Zentrum von Fabriken stehen.

In Zukunft kann die Bundesregierung geplante Übernahmen deutscher Firmen besonders von Investoren von außerhalb der EU strenger prüfen, die entsprechende Frist wird auf vier Monate verdoppelt. Zudem stellt sie mit der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Verordnung klar, dass dies auch sogenannte mittelbare Erwerbe betrifft - wenn also ausländische Investoren ein Unternehmen in der EU gründen und dann eine deutsche Firma kaufen wollen.

Durch die Neuregelung weitet die Bundesregierung außerdem die Liste der Sektoren aus, in denen sie ausländische Investitionen als kritisch erachtet. Es gehe um Rüstungsunternehmen, "die bestimmte Schlüsseltechnologien im Bereich der Verteidigung entwickeln oder herstellen", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Das zielt auf Firmen aus dem Sektor elektronische Kriegsführung.

Zudem geht es der Bundesregierung mit der Verschärfung um die Hersteller von Software beispielsweise für Krankenhäuser, Kraftwerke, Flughäfen, Telekommunikationsnetze sowie deren Betreiber. Auch geplante Übernahmen von Cloud-Dienstleistern, den Herstellern von Computerprogrammen für Finanz- und Versicherungsleistungen sowie für die Bargeldsversorgung sollen in Zukunft streng geprüft werden.

Die deutsche Wirtschaft kritisierte die Neuregelung als Investitionshindernis. "Wir fordern, dass Deutschland sich klar als ein für ausländische Investoren offenes Land präsentiert", erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Die breite Definition vieler Bereiche der Wirtschaft als kritische Infrastruktur mache den Investitionsstandort Deutschland weniger attraktiv.

Deutschland mache sich unglaubwürdig, monierte der CDU-Wirtschaftsrat. "Vergangene Woche rufen wir auf dem G20-Gipfel zu einem Bekenntnis zu Freihandel und offenen Märkten auf und im Anschluss bauen wir selbst Schranken auf", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte auf dem Treffen der großen Industrie- und Schwellenländer in Hamburg massiv für ein Bekenntnis der Gruppe für freien Handel geworben.