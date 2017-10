Regionalwahlen in Venezuela als Test für Regierung und Opposition

Nach monatelangen Massenprotesten gegen Präsident Nicolas Maduro finden in Venezuela am Sonntag Regionalwahlen statt. Zur Wahl stehen die Gouverneure der 23 Bundesstaaten, von denen derzeit 20 in der Hand der sozialistischen Regierungspartei sind. Die Opposition hat derzeit die Mehrheit im nationalen Parlament, doch wurde es mit der Einsetzung einer verfassunggebenden Versammlung Ende Juli de facto entmachtet. Internationale Beobachter wurden zu der Wahl nicht zugelassen.

Die Wahl gilt als Test sowohl für die Regierung als auch für die Opposition. Maduro hatte die Teilnahme an den Regionalwahlen als Zeichen für die Unterstützung der Verfassungsversammlung deklariert. Oppositionsführer Henrique Capriles rief seine Anhänger dennoch zur regen Teilnahme an der Wahl auf, damit "das Land von der Diktatur Maduros befreit" werde.