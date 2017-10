Reisende müssen auch am Freitag mit Ausfällen im Bahn-Fernverkehr rechnen

Nach dem verheerenden Sturmtief "Xavier" ist der Bahnverkehr in weiten Teilen Deutschlands weiter lahmgelegt. Im Norden und Nordosten Deutschlands seien die Strecken für den Fernverkehr auch am Morgen größtenteils noch nicht befahrbar, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in der Nacht zum Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Pendler oder Reisende müssen sich auch am Freitag auf Beeinträchtigungen einstellen", fügte der Sprecher hinzu. So werde es auf den Strecken Hamburg-Berlin oder Berlin-Hannover am Morgen noch keine Züge geben.

Wegen der Auswirkungen von "Xavier" mit seinen teils orkanartigen Böen können dem Sprecher zufolge auch viele Fernzüge in Gebieten nicht fahren, die nicht so stark von dem Sturm betroffen waren. Es gebe einen Rückstau von Zügen, die zum Beispiel nicht nach Hamburg fahren könnten, sagte er. Züge müssten in Kassel oder Dortmund warten, weil sie nicht weiterfahren könnten.

In zahlreichen Städten saßen Reisende daher die ganze Nacht über an den Bahnhöfen fest. In Hamburg, Bremen, Leipzig, Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Kassel, Hannover und weiteren Städten wurden "Übernachtungszüge" für die Reisenden bereitgestellt. Am Berliner Hauptbahnhof seien es sogar zwei derartige "Hotelzüge", die "gut genutzt" würden, sagte der Sprecher weiter. Insgesamt waren es demnach knapp 20 solcher "Übernachtungszüge" bundesweit.

"Einzelne Lichtblicke" gebe es inzwischen im Regionalverkehr etwa in Schleswig-Holstein, sagte der Sprecher weiter. Dort hätten manche Strecken schon abgefahren werden können, nachdem Schäden beseitigt und umgestürzte Bäume von den Gleisen entfernt worden seien. Insgesamt hat die Bahn aber noch keinen Überblick über die Schäden bundesweit.

Das Sturmtief "Xavier" war am Donnerstagnachmittag und am Abend über Deutschland hinweggezogen und hatte vor allem im Norden und Osten schwere Verwüstungen angerichtet: Bäume wurden entwurzelt, Äste abgerissen, Häuser abgedeckt. Allein für Berlin meldete die Feuerwehr 1490 Notrufe in der Zeit zwischen 16.00 und 24.00 Uhr wegen des Sturms. Mindestens sieben Menschen wurden durch umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste getötet.