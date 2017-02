Rekordversuch mit hunderten Bulldoggen in Mexiko-Stadt

Hundstag in Mexiko-Stadt: Mehrere hundert herausgeputzte englische Bulldoggen und ihre Besitzer haben sich am Sonntag in Mexiko-Stadt um einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bemüht. Doggen mit Sonnenbrillen auf der Schnauze, in die mexikanische Nationalflagge gehüllt oder ganz einfach naturbelassen versammelten sich auf dem Paseo de la Reforma, der Hauptverkehrsader der Metropole.

Für den Rekord mussten mehr als 800 englische Bulldoggen an dem Treffen teilnehmen. Der Präsident des mexikanischen Bulldoggenclubs, Erick Hernández, äußerte sich zufrieden: Erstmals sei es einem Bulldoggen-Verein gelungen, mehr als 950 englische Bulldoggen zusammenzubringen. Die Macher des Guinness-Buchs müssen die Behauptung erst noch prüfen und den Rekord anerkennen.