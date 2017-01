Republikaner wollen Ethikbehörde des US-Kongresses die Unabhängigkeit nehmen

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen die Befugnisse der unabhängigen Ethikbehörde des Kongresses in Washington beschneiden. Das Office of Congressional Ethics solle künftig direkt dem Kongress unterstellt werden, beschloss die republikanische Fraktion am Montagabend. Die Reform sollte am Dienstag der gesamten Parlamentskammer zur Abstimmung vorgelegt werden. Der künftige US-Präsident Donald Trump kritisierte den Vorstoß und forderte, der Kongress solle sich lieber wichtigeren Reformen widmen.

Die Republikaner im Repräsentantenhaus hatten die Reform am Montag - und damit an einem Feiertag in den USA - mit 119 Ja- gegen 74 Nein-Stimmen auf den Weg gebracht. Die gesamte Kongresskammer sollte darüber bei ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag abstimmen. Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses waren am 8. November parallel zur Präsidentschaftswahl neu gewählt worden.

Der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, sprach sich gegen die Reform der Ethikbehörde aus, fand dafür in der Fraktion aber keine Mehrheit. Eingebracht wurde der Gesetzentwurf von dem Abgeordneten Bob Goodlatte. Die Neuregelung solle die Ethikbehörde "stärken", hatte er am Montag erklärt. Sie spiele im Repräsentantenhaus eine "ernstzunehmende und wichtige Rolle", ihre Arbeit werde durch die Reform keinesfalls "erschwert".

Trump kritisierte über den Kurznachrichtendienst Twitter nicht den Inhalt der Reform, aber den Zeitpunkt. "Bei all dem, an dem der Kongress zu arbeiten hat - müssen sie wirklich die Schwächung des unabhängigen Ethiküberwachungsgremiums, so ungerecht es sein mag, zu ihrer ersten Tat und Priorität machen?", fragte Trump.

"Konzentriert Euch auf die Steuerreform, Gesundheitsversorgung und so viele andere Dinge von weit größerer Bedeutung", forderte der künftige US-Präsident die Abgeordneten auf. Trumps Beraterin Kellyanne Conway bezeichnete das Votum der Republikaner am Dienstag im Sender MSNBC als "Überraschung".

Die Ethikbehörde war 2008 nach einer Reihe von Korruptionsskandalen eingeführt worden. Einige Abgeordnete beklagten sich darüber, dass das Gremium bei Ermittlungen gegen sie die grundsätzlich geltende Unschuldsvermutung nicht respektiert habe.

Die Reform sieht nun vor, dass die Parlamentarier Ermittlungen der Ethikbehörde beenden können. Außerdem soll das Gremium sein Recht verlieren, eigenständig Mitteilungen zu verbreiten.

Die Kritik der Demokraten an dem Vorstoß der Republikaner fiel scharf aus. Die Republikaner hätten doch "den Sumpf trockenlegen" wollen, sagte die demokratische Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, mit Blick auf einen von Trumps Wahlkampfslogans. Doch nun hätten sie am Vorabend der konstituierenden Sitzung des Kongresses "die einzige unabhängige Kontrolle" ihrer Politik im Repräsentantenhaus "beseitigt". Die Ethikregeln seien "das erste Opfer" des neuen Kongresses.

Trump hatte die US-Hauptstadt Washington im Wahlkampf als einen "Sumpf" bezeichnet, den er trockenlegen wolle. Am 20. Januar übernimmt der Immobilienmilliardär das Präsidentenamt von Barack Obama. Trump wird im Kongress relativ freie Hand haben, da die Republikaner beide Kongresskammern kontrollieren.