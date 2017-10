Rettungskräfte: Elf Verletzte vor Naturhistorischem Museum in London

Bei dem Vorfall vor dem Naturhistorischen Museum in London sind elf Menschen verletzt worden. "Wir haben elf Patienten behandelt, meist wegen Bein- oder Kopfverletzungen", teilten die Rettungskräfte am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Neun der Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, führte der stellvertretende Einsatzleiter Peter McKenna aus.

Vor dem Museum im Zentrum der britischen Hauptstadt hatte zuvor ein Fahrzeug mehrere Fußgänger erfasst, ein Mann wurde daraufhin festgenommen. "Umstände und Motiv" würden nun untersucht, teilte die Polizei mit. Ein Polizeisprecher sagte, vorläufig werde die Tat nicht als terroristisch eingestuft.

Nach dem Vorfall im Stadtteil South Kensington waren bewaffnete Sicherheitskräfte vor Ort im Einsatz. Die Umgebung wurde weiträumig abgeriegelt.

Großbritannien war zuvor seit Jahresbeginn bereits fünf Mal Ziel eines Anschlags geworden - vier Mal in London und ein Mal in Manchester. Dabei wurden insgesamt 35 Menschen getötet. Bei drei der Attacken in London wurde ein Fahrzeug absichtlich in Fußgänger gesteuert. Wegen der Terrorgefahr gibt es in Großbritannien strenge Sicherheitsvorkehrungen.